Här är Kanadas trupp i Hockey-VM 2025

Kanada har tagit ut laget som ska representera landet i hockey-VM 2025, som avgörs i danska Herning och i Stockholm.

"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Giganten Kanada går alltid in som en av huvudfavoriterna och det är förstås inget undantag i år. Världsmästaren från 2015, 2016, 2021 och 2023 åkte ifjol ut mot Schweiz i semifinalen och föll sedan mot Tre Kronor i bronsmatchen. Det var förstås en stor besvikelse för nationen, som dessförinnan hade gått till tre raka VM-finaler.

Kanada är den mest framgångsrika nationen i VM-sammanhang, med totalt 28 VM-titlar från 1920 till 2023.

Kanada spelar i grupp A, som avgörs i Danmark och premiärspelar mot Slovenien den tionde maj klockan 12:20.

Vilka är stjärnorna i Kanadas VM-lag?

Här finns mängder av stjärnor. Den här truppen har spelat otroliga 9135 NHL-matcher.

Om vi börjar på målvaktssidan sticker förstås den 40-årige VM-debutanten (!) Marc-André Fleury ut. Fleury kommer avsluta sin otroliga hockeykarriär i samband med VM-turneringen.

På backsidan finns exempelvis 4 Nations-backen Travis Sanheim, Calgarys stjärna MacKenzie Weegar, Seattles Brandon Montour och Minnesotakaptenen Jared Spurgeon som alla håller hög NHL-klass.

På forwardssidan är förstås Sidney Crosby och Nathan MacKinnon de stora namnen. Det är turneringens två största stjärnor på förhand. Även superrutinerade Ryan O’Reilly samt ungtupparna Adam Fantilli och Macklin Celebrini är förstås värda att hålla både ett och två extra ögon på. Travis Konecny var, precis som tidigare nämnda Sanheim, också med i Kanadas trupp i 4 Nations.

Kanadas VM-trupp 2025*

Målvakter

Dylan Garand, Hartford Wolf Pack

Marc-André Fleury, Minnesota Wild

Backar

Travis Sanheim, Philadelphia Flyers

MacKenzie Weegar, Calgary Flames

Noah Dobson, New York Islanders

Ryker Evans, Seattle Kraken

Brandon Montour, Seattle Kraken

Mike Matheson, Montréal Canadiens

Jared Spurgeon, Minnesota Wild

Forwards

Travis Konecny, Philadelphia Flyers

Kent Johnson, Columbus Blue Jackets

Will Cuylle, New York Rangers

Bo Horvat, New York Islanders

Tyson Foerster, Philadelphia Flyers

Macklin Celebrini, San Jose Sharks

Adam Fantilli, Columbus Blue Jackets

Ryan O’Reilly, Nashville Predators

Barrett Hayton, Utah Hockey Club

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

* Truppen är ännu inte fulltalig – dessa är de 20 namn som är bekräftade här och nu. Fler namn kommer tillkomma.