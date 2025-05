Stjärnduon tackar ja till VM i Sverige

Kanada får rejäl stjärnförstärkning till Hockey-VM 2025.

Både Sidney Crosby och Nathan MacKinnon tackar ja till spel i mästerskapet i Sverige.

Sidney Crosby och Nathan MacKinnon under 4 Nations Face-Off. Foto: Bildbyrån (montage).

När Tre Kronor i februari mötte Kanada i 4 Nations Face-Off bildade Sidney Crosby och Nathan MacKinnon en livsfarlig kedja tillsammans med Mark Stone. Den förstnämnde klev av isen med tre assist och den andra med ett mål.



Nu står det klart att stjärnduon från Nova Scotia kommer att återförenas för att spela Hockey-VM i Stockholm i maj.



Sent under söndagskvällen kom det första beskedet kring Sidney Crosby, som missade Stanley Cup-slutspelet för tredje året i rad med sitt Pittsburgh Penguins, och inom kort hade agenten, Pat Brisson, bekräftat för The Athletic att hans andra klient, Nathan MacKinnon, även kommer att spela turneringen. I hans fall blir det efter ett uttåg i första rundan av NHL-slutspelet mot Dallas Stars – i en match sju.

Kapten och MVP i 4 Nations

Crosby var kapten för både i 4 Nations och senaste gången han spelade VM 2015. Vid den sistnämnda turneringen blev det hela elva poäng på nio matcher och ett VM-guld på hemmaplan. Nathan MacKinnon gjorde nio poäng i den turneringen, men överträffade sedan sig själv när han 2017 gjorde 15 poäng, vilket var näst bäst i hela mästerskapet. Han utsågs i februari till MVP i 4 Nations Face-Off efter fyra mål.



Kanda inleder VM med ett möte med Slovenien 10 maj. Mötet med Sverige är den sista matchen i gruppspelet av Grupp A och spelas 20 maj.