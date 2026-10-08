Uppgifter: Vill behålla stjärnan

Lukas Bengtsson.

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Efter SM-guldet med Växjö 2023 lämnade Lukas Bengtsson klubben för spel i schweiziska Zug. Där har 32-åringe spelat sedan dess och våren 2024 förlängde den svenske backen sitt kontrakt till 2027.

Det avtalet löper ut efter säsongen – men nu hoppas Zug att få behålla sin svenske stjärna.

Enligt Zuger Zeitung vill klubben förlänga kontraktet med 32-åringen och enligt tidningen har diskussioner påbörjats kring ett nytt kontrakt för den VM- och OS-meriterade backen.

Har spelat OS för Sverige

Bengtsson missade stora delar av fjolårssäsongen på grund av skadebekymmer och kom bara till spel i 21 grundseriematcher för Zug där han noterades för sex poäng. I slutspelet stod Bengtsson för ytterligare sex poäng på sju matcher och den här säsongen har han inlett med att göra fem poäng (0+5) på sex matcher, samtidigt som han snittar strax över 19 minuters istid per match.

I Sverige har Bengtsson spelat SHL -hockey för Växjö, Linköping och Frölunda och på allsvensk nivå har 32-åringen spelat tre säsonger i Mora. På meritlistan har Bengtsson två VM-turneringar (2023 och 2024) samt ett OS (2022) med Tre Kronor.