Lukas Bengtsson.
Lukas Bengtsson.
Foto: Pius Koller/Imago/Bildbyrån
Europeisk Hockey

Uppgifter: Vill behålla stjärnan

Publicerad 08 oktober 2026 10:09 | Senast redigerad 08 oktober 2026 10:17
Rasmus Kågström
Rasmus Kågström
Redaktör
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Lukas Bengtssons kontrakt med Zug löper ut efter säsongen. Nu rapporterar Zuger Zeitung att klubben vill behålla den svenske stjärnan.

Lukas Bengtsson.
Lukas Bengtsson.
Foto: Pius Koller/Imago/Bildbyrån

Efter SM-guldet med Växjö 2023 lämnade Lukas Bengtsson klubben för spel i schweiziska Zug. Där har 32-åringe spelat sedan dess och våren 2024 förlängde den svenske backen sitt kontrakt till 2027.

Det avtalet löper ut efter säsongen – men nu hoppas Zug att få behålla sin svenske stjärna.

Enligt Zuger Zeitung vill klubben förlänga kontraktet med 32-åringen och enligt tidningen har diskussioner påbörjats kring ett nytt kontrakt för den VM- och OS-meriterade backen.

Har spelat OS för Sverige

Bengtsson missade stora delar av fjolårssäsongen på grund av skadebekymmer och kom bara till spel i 21 grundseriematcher för Zug där han noterades för sex poäng. I slutspelet stod Bengtsson för ytterligare sex poäng på sju matcher och den här säsongen har han inlett med att göra fem poäng (0+5) på sex matcher, samtidigt som han snittar strax över 19 minuters istid per match.

I Sverige har Bengtsson spelat SHL-hockey för Växjö, Linköping och Frölunda och på allsvensk nivå har 32-åringen spelat tre säsonger i Mora. På meritlistan har Bengtsson två VM-turneringar (2023 och 2024) samt ett OS (2022) med Tre Kronor.

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Lukas Bengtsson