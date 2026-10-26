Tommi Niemelä uppges ta över efter Olli Jokinen.

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Niklas Gällstedt lämnar Brynäs efter säsongen och klubben sonderar marknaden efter sin nästa huvudtränare. Ett namn som har dykt upp är Tommi Niemelä, som de senaste tre säsongerna har coachat Ilves i Liiga. Säsongen 22/23 blev han även utsedd till Liigas bästa tränare efter att ha fört Pelicans till en final.

På meritlistan finns även ett U18-VM-guld med Finland från 2018.

För ett par veckor sedan skrev också Expressen att Brynäs har hört sig för kring 43-åringen. Men nu ser ett annat lag ut att vinna kampen, nämligen Helsingfors.

Tommi Niemelä uppges ta över Helsingfors

De sparkade nyligen Olli Jokinen efter lite mer än en säsong med ikonen som huvudtränare. Just nu leder Tommi Miettinen laget som en interim-tränare för resten av säsongen. Till nästa höst ser dock Tommi Niemelä ut att ta över, rapporterar Ilta-Sanomat .

Enligt tidningen är övergången trolig. Niemelä har tidigare jobbat med sportchefen Janne Laukkanen i Pelicans och har ett utgående kontrakt.