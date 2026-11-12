Rikard Grönborgs jättelön avslöjad

Rikard Grönborgs Tappara-lön har publicerats.

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Fyra år i Schweiz och tre år i Finland.

Det är vad Rikard Grönborg har bakom sig när han nu återigen tar sig an uppdraget som förbundskapten för Tre Kronor. Denna gång är dock utmaningen rejäl då väntan på ett VM-guld fortfarande pågår efter 58-åringens triumf 2018, mot slutet av hans senaste sejour.

Nu har också finska Ilta-Sanomat kunnat peka ut hur högt Grönborg värderats under tiden i Liiga-klubben Tappara.

Tidningen har gjort en djupdykning i den taxerad förvärvsinkomst för tränarna i den högsta ligan, inkomståret 2025, och kan konstatera att svensken var överlägset bäst betald av samtliga förra säsongen.

60 000 euro ner till nästa tränare i Liiga

Medan Grönborgs siffra landar på 443 150 euro (4,5 miljoner kronor), är tvåan, Toni Söderholms (TPS) 385 853. Det skiljer alltså närmare 60 000 euro, och ännu mer till Ilves tränare Tommi Niemelä på 205 164 euro.

Samtidigt gav pengarna också utdelning. Tappara säkrade 2023/24 guldet i Liiga, och Rikard Grönborg blev utsedd till årets tränare. 2025/26 var det sedan dags att fira igen, innan han snabbt hoppade på det nya uppdraget i Tre Kronor.