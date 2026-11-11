Tillbaka efter en månad – utgick skadad igen

Rasmus Asplund blev ledd av isen under tredjeperioden i gårdagens match.

Rasmus Asplund hade inte spelat en match sedan slutet av september på grund av en underskroppsskada. Igår var han tillbaka i sitt Davos, efter en månads rehab när de tog emot tjeckiska Pilsen i åttondelsfinalen av CHL.

Comebacken blev inte helt lyckad. I slutminuterna av den tredjeperioden skulle Asplund ta in pucken i powerplay och tappade skäret. På knäna brakade han in i sargen, i full fart och blev liggandes på isen. Efter ett tag fick han ledas av isen med hjälp av sina lagkamrater.

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Asplund började säsongen i Davos förstakedja men var igår uppställd i tredjekedjan tillsammans med kaptenen Ken Jäger och Tino Kessler. Två assister hann det bli för Asplund innan han avbröt matchen.

Hittils den här säsongen har Asplund spelat sex matcher och gjort ett mål. I september skrev den svenska snipern ett nytt kontrakt med Davos som räcker sig till säsongen 2028/2029. Det återstår och se hur allvarlig gårdagens skada var.