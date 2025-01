Efter nya fullträffarna – svenskbacken på rekordjakt

Max Lindroth har öst in mål för TPS den här säsongen.

I går tangerade 28-åringen rekordet för flest antal mål under en säsong av en svensk back i Liiga.

Nu kan han bli den målbäste importbacken någonsin i ligan.

Max Lindroth gör stor succé i finska TPS den här säsongen. Foto: Imago

Max Lindroth har haft en succéartad säsong i finska TPS den här säsongen.

I höstas sköt backen hattrick två matcher i rad och är på god väg att slå poängrekord för en back under en säsong i Åbo-klubben, då han bara behöver göra ytterligare fem poäng för att slå Hannu Virtas rekord (43 poäng) från 1987. Framförallt har Lindroths målskytte stuckit under säsongen – och i går tangerade backen rekordet för flest antal mål under en säsong av en svensk back i Liiga.

Med sitt 16:e och 17:e mål agerade Lindroth i går stor segerorganisatör för TPS i gårdagens övertidsseger mot KalPa, där Lindroth även var den som prickade in det avgörande målet.

Målen innebar att Lindroth tangerade Robin Press och Oscar Ackeströms målnoteringar från säsongerna 2020/21 respektive 1999/00.

Kan slå klubbrekord

TPS har alltjämt 19 matcher kvar av grundserien och Lindroth har således mer än goda möjligheter att slå flera rekord den här säsongen.

Lindroth behöver bara göra ett mål för att slå det svenska rekordet för flest mål av en back under en säsong. Vidare behöver han göra fem mål för att slå TPS klubbrekord för flest antal mål av en back under en säsong. Det nuvarande rekordet innehas av Seppo Suoraniemi som säsongen 1980/81 producerade 21 mål.

Det stannar emellertid inte där för Lindroth.

Kan bli målbäste importback någonsin

Den svenske backen har även goda möjligheter att bli den målbäste importbacken någonsin under en Liiga-säsong. Rekordet har just nu Nikolaj Makarov, som gjorde 20 mål säsongen 1982/83 med Jokerit, vilket innebär att Lindroth ”bara” behöver göra fyra mål till för att slå rekordet.

Totalt har Lindroth skrapat ihop 39 poäng på 40 matcher den här säsongen. Det är den näst poängbästa noteringen av en svensk back i Liiga efter Robin Press 48 poäng säsongen 2020/21. Poängrekordet för en back i Liiga ligger på 53 poäng, där Pekka Rautakallio (1978/79) och Brian Rafalski (1998/99) delar på rekordet.

I nuvarande poängtakt går Lindroth just nu mot 57 poäng denna säsong, enligt EliteProspects.