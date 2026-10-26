Lukas Wernblom får ett hårt straff.

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Det var under helgen som Lukas Wernblom hamnade i en dispyt med Peetro Seppälä. Under ett gruff framför mål bet svensken sin motståndare i fingret. Något som fick stor uppmärksamhet i Finland.

Domarna valde att ge forwarden ett matchstraff för tilltaget.

Lukas Wernblom stängs av

Det hamnade även på discplinnämndens bord som nu har kommit fram till ett hårt straff. Det blir sex matchers avstängning för 26-åringen.

"Disciplindelegationen konstaterar att det inte tidigare förekommit några fall av bitande i ligans disciplinära praxis. Att bita är en sällsynt och osportslig handling, vars förkastliga karaktär är betydande. Att bita en motståndare kränker deras fysiska integritet på ett sätt som inte är relaterat till att spela enligt reglerna," skriver de i beslutet.

Lukas Wernblom har annars haft en lysande inledning på säsongen med 17 poäng på lika många matcher. Men nu blir det alltså ett par veckors vila för spelaren.