Här är svenske tränarens nya uppdrag

Niklas Sundblad har ett nytt uppdrag i Tyskland.

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52-årige Niklas Sundblad fortsätter sin tränarkarriär i Tyskland. 53-åringen inledde tränarkarriären i Herner EV 2008 innan han året därpå blev assisterande tränare i Kölner Haie i tyska högstaligan.

2013 fick han sitt första huvudtränaruppdrag när han tog över ERC Ingolstadt. Där han dessutom tog laget hela vägen till titeln i DEL 2013/2014. Efter tre säsonger som huvudtränare i Örebro Hockey återvände han till Tyskland 2019 och Schwenninger Wild. Där blev det tre säsonger innan han gjorde ett år i Italien och HC Bolzano innan han ännu en gång återvände till Tyskland och Dresdner Eislöwen där han spenderat de tre senaste säsongerna.

Sundblad tar över Rosenheim Starbulls

Nu blir det en sjätte klubb för Sundblad i Tyskland. På onsdagen presenterades han som ny tränare för Rosenheim Starbulls i andraligan, som nyligen gick skilda vägar med Jari Pasanen.

-- Jag ser verkligen fram emot min nya roll hos Starbulls Rosenheim. Rosenheim är en ort med en rik ishockeytradition, och jag ser stor potential i klubben. Jag ser särskilt fram emot att få möta fansen och uppleva den unika stämningen i arenan. Jag kan knappt bärga mig tills jag får träffa laget och komma igång, säger Sundblad till klubbens hemsida.

Sundblad har även ett förflutet som assisterande tränare i det tyska landslaget.