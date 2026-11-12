Här är Burakovskys nya tränarjobb: "Internationell klass"

Robert Burakovsky har tagit sig an ett nytt tränarjobb.

Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Efter en tung säsongsinledning valde den danska jumbon, Aalborg Pirates, att sparka sin svenske huvudtränare, Daniel Johansson. In klev istället den nu 60-årige profilen, Heinz Ehlers, som utöver sitt tjänst i det danska landslaget gjorde åtta år i SHL/Elitserien.

Nu står det klart att han också får med sig en gammal vän på tåget.

Under torsdagen meddelar Aalborg att Robert Burakovsky tar sig an rollen som assisterande tränare till Ehlers. Svensken som själv var poängkung i dåvarande AaB Ishockey både 2005 och 2006. Jobbet blir det första på många år på seniornivå. Det efter tre år som juniorcoach i Malmö Redhawks verksamhet.

– Med Robert får vi in en framstående hockeyprofil i vårt tränarteam. Han har en imponerande spelarkarriär i ryggen, omfattande internationell erfarenhet och en djup kännedom om Heinz. Vi är övertygade om att denna kombination kommer att bli mycket värdefull för Aalborg Pirates. Med Heinz som huvudtränare och Robert som hans högra hand har vi en stark duo som känner varandra väl, talar samma ’hockeyspråk’ och förstår vad som krävs på den högsta nivån”, säger Klubbdirektören Peter Lauritsen i ett pressmeddelande.

Kom fram tillsammans i Leksand: "Något speciellt"

Redan 1983 spelade Robert Burakovsky och Heinz Ehlers med varandra för första gången. Båda kom nämligen fram i Leksand innan de nådde den internationella scenen och även blev draftade av samma klubb, New York Rangers, åren efter varandra, 1984 och 1985.

Totalt blev det nio år som de kallade varandra lagkamrater. Det i AIK, EC-KAC och Leksand.

– Det är naturligtvis något speciellt med att föra samman två personer som har känt varandra och spelat tillsammans på en så hög nivå. Men det som verkligen räknas är vad de kan åstadkomma tillsammans idag. Heinz bidrar med stor erfarenhet, djup teknisk hockeykunskap och en tydlig vision för hur vi ska utveckla vårt lag. Med Robert vid sin sida får han ett erfaret bollplank – någon som han delar en unik förståelse och ett starkt band med. Detta ger oss en ledarstab av internationell klass, en gemensam hockeyfilosofi och den perfekta grunden för att lyfta lagets prestationer, säger Peter Lauritsen.

Aalborg Pirates har varit ett ständigt inslag i slutspelen i Danmark de senaste åren och vann titeln två år i rad 2022 och 2023.