Därför har Dahlén petats i Schweiz

Jonathan Dahlén lämnade Timrå IK för schweiziska SCL Tigers efter förra säsongen. Hittills har han producerat 11 poäng på 13 matcher i sin nya klubb. Han har även fått stå åt sidan i en handfull matcher, vilket lett till en del spekulation kring hans situation och om en eventuell återkomst till Timrå skulle kunna vara möjlig redan nu.

– Skulle de vilja något får vi säkert reda på det. Men jag har svårt att se att de skulle göra det, säger Timrås sportchef Kent Norberg till ST och bekräftar att Timrå skulle vara redo att välkomna Dahlén hem om möjligheten dyker upp.

Men ser också ett mer realistiskt scenario:

– Jag tror att han (Dahlén) kommer att spela hela säsongen i Schweiz.

Därför har Dahlén missat matcher

I januari ådrog sig Dahlén en axelskada som höll honom borta från spel ett antal matcher. Den axeln opererade han under sommaren, vilket är en förklaring till att han matchats något sparsamt.

– Det var skönt att fixa till det. Men det tar ju väldigt lång tid efter en sådan operation. Jag kom tillbaka i bra tid i all fall och jag är glad att jag ändå kunnat vara med hyfsat från start, säger Dahlén till ST.

Dessutom finns ett tak för hur många importer lagen får använda i ligan. SCL Tigers har sju stycken. En fler än de sex som är tillåtet i en matchtrupp. Vilket också bidragit till att Dahlén missat några matcher.

Men någon återkomst till Timrå i närtid ser han inte.

– Jag har ju precis dragit så jag har inga planer på att komma hem. Det är klart att man gillar att vara hemma och spela i Timrå, och jag har gjort det i nästan 500 matcher. Det är konstigt om jag inte skulle säga att jag inte gillar det, men jag är absolut inte där nu. Jag har precis åkt så det dröjer nog ett tag innan det ens är aktuellt.