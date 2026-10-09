Bogdans Hodass får sparken efter att ha dömts för rattfylleri.

Foto: Ron Ward/The Canadian Press & YouTube/Skärmdump (Montage)

I veckan blev Bogdans Hodass dömd för rattfylleri sedan han kört bil påverkad i Finland. Fallet prövades av tingsrätten och den lettiske backen har också erkänt sin skuld.

Nu meddelar därför Jukurit att 23-åringen får sparken och lämnar klubben med omedelbar verkan. I ett pressmeddelande skriver Jukurit att "händelsen strider mot klubbens värderingar" vilket ligger till grund för beslutet.

– Jag agerade oansvarigt och dumt. Mitt misstag ledde till en förhandling i tingsrätten och på tisdagen den här veckan fick jag en stämning för rattfylleri i tingsrätten. Jag vill säga till klubben och hela samhället att jag ber om ursäkt för mitt misstag och tar ansvar för mitt dumma och oansvariga beteende. Jag vill tacka Jukurit för möjligheten jag fick och jag önskar klubben all framgång i framtiden, säger Hodass i ett uttalande via klubbens hemsida .

Bogdans Hodass spelade två JVM med Lettland

Bogdans Hodass värvades till Jukurit under förra säsongen och spelade 23 Liiga-matcher för klubben sedan han anslöt i februari tidigare i år. Det är ännu oklart var backen väljer att fortsätta sin hockeykarriär.

Hodass spelade hemma i Lettland som ung men gjorde även en säsong med finska Vasa Sports U20-lag innan han flyttade till Nordamerika. Där spelade backen tre säsonger för Medicine Hat Tigers i WHL innan han tog klivet till ECHL. Hodass spelade två säsonger för Iowa Heartlanders och Wheeling Nailers innan flytten till Finland.

Bogdans Hodass spelade JVM för Lettland både 2022 och 2023. Innan dess hade han även varit med och spelat U18-VM 2021. Backen har också gjort nio landskamper för Lettlands A-landslag de senaste två åren.