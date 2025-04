Klart: Det blir Ante Karlssons nya tränarjobb

Anders ”Ante” Karlsson blev inte kvar i Linköping.

Nu lämnar han Sverige – och är i stället klar för finska Tappara.

Anders ”Ante” Karlsson flyttar till Finland. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Nej, det blir ingen återkomst till Timrå för Anders ”Ante” Karlsson, trots att det tränarjobbet nu är ledigt.

Det blir faktiskt inte ens något jobb i Sverige för 56-åringen från Sundsvall. Under fredagen står det i stället klart att tränaren flyttar till Finland.

Ante Karlsson är nämligen klar som assisterande tränare i storklubben Tappara. Där kommer han att stå bredvid huvudtränaren Rikard Grönborg, som nyligen fått klubbens förtroende igen trots en tuff säsong och rykten om att han skulle lämna. Nästa säsong kommer Grönborg och ”Ante” att bilda tränarpar i Tappara.

– Jag är mycket nöjd med avtalet med Tappara och jag ser fram emot nästa vecka då jag kan resa till Tammerfors. Det kommer att bli fantastiskt att träffa laget och börja jobba med spelarna. Nokia Arena är den mest fantastiska arenan i Europa, och jag har hört talas om den otroligt härliga stämningen på Tapparas matcher, jag kan inte vänta med att få uppleva det själv. Tapparas historia saknar motstycke, säger Karlsson på klubbens hemsida.

Detta blir Anders ”Ante” Karlssons första tränarjobb utanför Sveriges gränser. Han har tidigare varit tränare i Timrå, Södertälje, Färjestad och Linköping under sin karriär. Senast kommer coachen från tränarjobbet i Linköping där han klev in mitt under säsongen och såg till att LHC undvek kvalspel i SHL. Till nästa säsong ska han vara med och försöka bygga upp Tappara igen.