Adam Boqvist är skadad efter tre matcher i Schweiz.

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En bit in på säsongen hoppade Adam Boqvist på ett nytt avtal i NHL . Det dök däremot aldrig upp något lockande alternativ och till slut valde backen att flytta hem till Europa. Brynäs hoppades länge på att 26-åringen skulle vända tillbaka till Gävle.

Så blev det dock inte.

Hedemora-sonen skrev istället på för den schweiziska storklubben Genève-Servette. Där har han börjat med tre poäng på lika många matcher. Svensken har också gjort poäng i samtliga, men har nu drabbats av ett bakslag.

Adam Boqvist skadad – igen

En underkroppsskada gör att Adam Boqvist nu blir borta i en dryg månad. Backen skadade sig inför fredagens match och prognosen är nu alltså att han blir borta stora delar av november.

Även under åren i Nordamerika var han otursförföljd. Förra säsongen blev det exempelvis bara 28 matcher för New York Islanders.