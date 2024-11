Debutantens mardröm – Tre Kronor sågas: “Överkörning”

Landslagssäsongen fick en riktig mardrömsstart för Tre Kronor.

Tjeckien körde över svenskarna i Karjala-premiären och säkrade 5–2 mot debuterande Erik Källgren.

– Allting behöver bli bättre för Sverige, säger Viaplays Erik Granqvist i sändningen.

Sam Hallam och Erik Källgren under mötet med Tjeckien. Foto: Bildbyrån/Martin Sekanina.

Det blev en blytung start för Tre Kronor och Erik Källgren i Karlovy Vary.



Första perioden slutade hela 10–1 i skott till Tjeckien och redan efter sju minuter hade debutantens nolla blivit spräckt av Tjeckien. Premiärmatchen av Karjala Tournament, och starten på landslagssäsongen slutade med en 2–5-förlust.



– Tjeckien vinner välförtjänt. De är totalt dominanta i första perioden, säger Viaplays Erik Granqvist i sändningen.

Överkörda i första perioden: “Står och vickar på rumpan”

Det var efter att Daniel Gazda snott åt sig ett misslyckat uppspel som matchen gled genom de svenska handskarna.



– Det är Victor Söderström som försöker lägga en diagonal, men det blir helt fel. Jag undrar om han är lite skymd i passningsögonblicket för det är olikt honom att göra den typen av felpass. Det är ett kliniskt avslut efter bjudningen från Söderström, säger Erik Granqvist i Viaplay.



Tjeckien fortsatte sedan att mata på och gick in i första periodpausen med 0–3 på tavlan.



– Tre Kronor blir för avvaktande i sitt styrspel. Står och vickar på rumpan och hänger inte samman. Ganska enkelt för Tjeckien att kontrollera pucken, säger Granqvist och fortsätter sedan vid signalen:

– Det går alldeles för långsamt, både i skridskoåkning, beslutsfattning och passningsspel. Det är en riktigt slätstruken och tam period av Tre Kronor. Det här är en rejäl överkörning. Allting behöver bli bättre för Sverige om de ska kunna göra match av detta.

Kunde inte hämta sig efter målet

I den andra perioden kom det nödvändiga lyftet för Sam Hallams mannar. Ett skott från den första perioden blev 17, men endast ett trillade in bakom Ondrej Kacetl genom Dennis Rasmussen. Gazda gjorde även sitt andra i matchen efter ett slarvigt byte av Tre Kronor och ställningen var därmed 1–4 inför sista tredjedelen.



Målet av Gazda blev en tuff smäll för Tre Kronor och därmed inleddes även den tredje perioden utan några vidare chanser innan ett powerplay väckte hopp.



Strax efter det numerära överläget kunde Leksands Oskar Lang hitta först till en retur och trycka in 2–4 i den tjeckiska buren.



Sverige fortsatte att trycka på för ytterligare en reducering i slutminuterna, men istället fick Källgren se 5–2 gå in i tom bur. Det blev även slutresultatet.