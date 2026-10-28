Drömstart för Sverige i VM-genrepet

Tre Kronor Dam inleder hemmaturneringen med seger.

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Den första perioden präglades av ett fysiskt och avvaktande spel där utvisningarna avlöste varandra åt båda håll. Trots flera chanser i numerärt överläge lyckades varken Sverige eller Tjeckien spräcka nollan före den första pausen.

Det var först i mitten av den andra perioden som matchens första mål föll. Efter 35 minuters spel klev backen Mira Jungåker fram och skickade in 1–0 för Damkronorna, framspelad av Lisa Johansson och Hilda Svensson.

I den tredje perioden tryckte Tjeckien på för en kvittering och tog till sist ut målvakten Klara Peslarova i ett sista desperat försök. Men det svenska försvaret, med en storspelande Ebba Svensson Träff längst bak, höll tätt. Svensson Träff spikade igen helt och räddade samtliga 12 skott hon ställdes inför.

I tom bur kunde Sara Hjalmarsson slutligen fastställa slutresultatet till 2–0 med bara 52 sekunder kvar på klockan. Tre Kronor Dam vinner därmed premiären i hemmaturneringen och inleder genrepet inför VM på bästa sätt.

Matchfakta Tjeckien – Sverige

Tjeckien – Sverige 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

Första perioden:

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Andra perioden:

0–1 (35.29) Mira Jungåker (Lisa Johansson, Hilda Svensson)

Tredje perioden:

0–2 (59.08) Sara Hjalmarsson (i tom bur)

Skott: 12–17 (4–6, 4–8, 4–3)

Utvisningar: Tjeckien 3x2 min, Sverige 6x2 min

Räddningsprocent: Klara Peslarova, CZE: 93,75% (15/16), Ebba Svensson Träff, SWE: 100,00% (12/12)

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