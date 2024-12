Klart: Här är Damkronornas trupp till nästa EHT-turnering

Nästa vecka spelar Damkronorna i Women’s Euro Hockey Tour och ställs då bland annat mot Kanada.

Nu har förbundskapten Ulf Lundberg tagit ut truppen till turneringen i Tammerfors.

Josefin Bouveng är en av stjärnorna i Ulf Lundbergs trupp. Foto: Bildbyrån

Under landslagsveckan nästa vecka reser Damkronorna till Finland för spel i säsongens tredje Women’s Euro Hockey Tour, den sista turneringen inför nästa års OS-kval i februari samt VM i Tjeckien som spelas under april.

Det blir då en turnering med sex nationer eftersom att även Kanada och USA kommer att delta och spela mot Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz. Damkronorna deltar i en grupp med Kanada och Tjeckien och motståndet efter det kommer att vara känt efter att gruppspelet är färdigt.

Under onsdagen har förbundskapten Ulf Lundberg tagit ut truppen som ska representera Sverige i turneringen, där inga utespelare från PWHL finns med och därför saknas Maja Nylén-Persson, Anna Kjellbin och Lina Ljungblom.

TRUPPEN

Målvakter:

1. Ebba Svensson Träff, Linköping HC

30. Emma Söderberg, Boston Fleet

31. Ida Boman, Djurgårdens IF

Backar:

4. Linnéa Andersson, MoDo Hockey

5. Nathalie Lidman, Frölunda HC

9. Emma Forsgren, Djurgårdens IF

14. Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth

45. Paula Bergström, Frölunda HC

55. Jenna Raunio, HV71

82. Annie Silén, Brynäs IF

Forwards:

8. Hilda Svensson, HV71

11. Josefin Bouveng, University of Minnesota

13. Wilma Sundin, MoDo Hockey

15. Lisa Johansson, SDE Hockey

17. Sofie Lundin, Frölunda HC

19. Sara Hjalmarsson, Linköping HC

21. Lova Blom, Linköping HC

22. Hanna Thuvik, Brynäs IF

23. Thea Johansson, Mercyhurst University

24. Ebba Hedqvist, MoDo Hockey

34. Mira Hallin, MoDo Hockey

78. Elin Svensson, HV71

89. Nicole Hall, Djurgårdens IF