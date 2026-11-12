Klev ner från läktaren – hängde två kassar

Wilma Sundin har presenteras sig i VM 2026.

Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Brynäs IF Dam Wilma Sundin har fått följa VM från läktaren första matcherna, men i gårdagens möte med Japan fick hon kliva in i handlingarna. Två mål och matchens lirare, vilket måste ses som en okej start på hennes turnering.



– Klart att jag alltid vill spela, men jag har också respekt för att det finns 13 andra riktigt skickliga forwards här, svarar Wilma Sundin då hockeysverige.se frågar henne om hur det varit att sitta bredvid första matcherna och fått följa laget från läktaren.

– Det är en bra grupp att vara i även om man sitter vid sidan och man känner sig inte utanför utan som en i gänget ändå.



Hon är också imponerad över vad laget har presterat så här långt.

– Jag tycker att prestationen varit jättebra. Egentligen i alla matcher. Kanada-matchen var som den var med många utvisningar. Annars tycker jag att det har varit jättebra prestationer.



Vad har varit lagets styrka så här långt?

– Att alla chippar in och gör som vi har bestämt. Jag skulle också säga att det är en jättebra grupp, att man vill göra det för varandra och Sverige.

Två mål direkt: "Hade inte så mycket förväntningar"

Inför matchen mot Japan lät Erika Holst Hilda Svensson stå över då har en lättare känning, vilket öppnade för Wilma Sundin att kliva in i VM.

– Egentligen hade jag inte så mycket förväntningar inför matchen. Det var mest att om jag skulle få några byten försöka ta den chansen och göra det bästa av situationen.

– Sedan tyckte jag att vi stängde ner Japan och vi gav dom inte så mycket så jag tycker vi gjorde en bra prestation.



Två mål från din klubba, vad betyder det för självförtroendet?

– Jättemycket ändå. Det blir såklart lättare att slappna av, ta för sig och spela ut efter att man fått in en puck.

Wilma Sundin och Lina Ljungblom.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån.





Wilma Sundin gjorde VM-debut 2024 och har sett utvecklingen på det här laget på nära håll senaste åren.

– Jag tycker att laget har utvecklats jättemycket. Lag som vi spelade jämt mot tidigare tycker jag att det idag blir helt andra matcher mot. Alla i laget har tagit jättestora kliv, men också som grupp.



Imorgon, 19.00, väntar alltså kvartsfinal mot Schweiz.

– Då är det allvar på riktigt. Det är slutspel och då gäller det att prestera. Schweiz är ett bra lag som kommer med sina kontringar och har några skickliga spelare.

– Sedan vet jag att om vi spelar som vi ska och kan så ska det gå bra, avslutar Wilma Sundin.