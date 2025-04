”Ska bevisa att det är jobbigt att spela mot Sverige”

Damkronorna har inlett VM i Tjeckien med två raka vinster.

Nu väntar en potentiellt avgörande ”gruppfinal” mot Japan.

– Jag tycker att vi absolut ska gå in med ett högt självförtroende, säger Thea Johansson till hockeysverige.se.

Thea Johansson ser fram emot Damkrononas kamp mot Japan.

Vinst mot Tyskland och Ungern. Så har inledningen för Damkronorna varit i VM. Idag med start runt 15.00 väntar gruppfinal mot Japan. Vinst där och sedan seger över Norge och Sverige har en god chans att få ett lite lättare motstånd i kvartsfinalen. Senaste ”kvartarna” har som bekant Kanada stått för motståndet.

– Vi pratade såklart väldigt mycket om Tysklandsmatchen inför VM. Att det var lite där vi snubblade på målsnöret förra året. Som lag tycker jag att vi den här gången spelade den matchen jättebra och gjorde så att det ändå såg rätt enkelt ut, berättar Thea Johansson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Andra matchen… Där kanske vi inte hade det här flytet och så vidare. Två vinster är ändå två vinster. Det spelar ingen roll hur man gör det.

– Nu har vi vunnit två matcher och det är bara att fortsätta ta oss igenom det här gruppspelet. Förhoppningsvis vinna gruppen och sedan, helt enkelt, ta det där ifrån.

Stark inledning av Damkronorna: ”Blev helt perfekt”

Vinsten satt långt inne i mötet med Ungerns. Två perioder med klart spelövertag förvandlades i tredje perioden till en match där Sverige långa stunder blev tillbakapressade i Ungerns jakt på en kvittering. Trots pressen lyckades Sverige vicka över till deras fördel och utöka ledningen till 2–0.

– Det handlar om att vi tror på det vi gör, absolut. Att sedan få det, som du sa, att vicka över på vår sida handlade också om att göra mål.

– Vi släppte inte heller till något i den matchen. När Ungern behövde göra 1–1 satte vi 2–0 i stället. Det är vad det ibland handlar om för att få det att vicka över på vår sida. Tidigare VM har det kanske inte riktigt gjort så när vi varit det ledande laget, men nu blev det helt perfekt.

Stor matchvinnare mot Ungern blev målvakten Emma Söderberg.

– Hennes prestation var jättebra såklart. Vi behöver henne i sådana lägen. Hon steppade upp och stod på huvudet i den matchen och hade några riktigt bra räddningar.

Thea Johansson har svarat för ett mål så här långt i VM, men framför allt levererat en stark arbetsinsats.

– Jag tycker ändå att det har känts bra. Lite att jag tagit chansen när jag fått den. Sedan är det alltid kul att få göra mål också, säger Thea Johansson med ett lätt skratt.

Nu väntar Japan: ”Får se till att bevisa det idag”

Runt klockan 15 är det alltså nedsläpp mellan Sverige och Japan i Ceske Budejovice.

– Det blir ett tufft motstånd. Vi har haft en vilodag och sedan en träningsdag. Nu är det bara att ladda om batterierna och vara redo när pucken släpps klockan 15.11, 15.08 eller vad det är (skratt).

Vad måste bli bättre om ni ska slå ett bra Japan?

– Vi vet att vi kan göra det. Vi visade det mot Tyskland och även mot Ungern, matcher som vi gått vinnande ur.

– Jag tycker att vi absolut ska gå in med ett högt självförtroende. Sedan spela som vi kan med mycket fart. Uffe (Lundberg) brukar säga att det är jobbigt att spela både mot och med Sverige. Vi får se till ett bevisa det idag.

Hur är stämningen i gruppen efter två vinster i inledningen av turneringen?

– Klart att vi har självförtroende. Vi blir som en liten familj här eftersom man lever med samma människor i tre veckor.

– Det är helt perfekt. Känslorna är vi backar upp varandra och att det är bara att bygga vidare på det här.

Thea Johansson: ”Jätteviktigt att vinna gruppen”

Damkronorna har haft ett ganska liknande lag under många större turneringar och spelarna har med det lärt känna varandra väldigt bra.

– Klart att det är jätteviktigt. Det handlar mycket om att vi ska lita på varandra, lita på att varje individ gör jobbet.

– Som jag sa är det som att spela för familjen. Man vill offra sig. Varje spelare har olika roller såklart, men alla ska göra jobbet och man litar på varje individ. Ju bättre varje individen är desto bättre kommer laget bli.

Hur viktigt är det att just vinna matchen mot Japan och framför allt vinna gruppen?

– Det är jätteviktigt, vilket vi har märkt tidigare åren. I alla fall åren jag har varit med. Att vinna gruppen och sedan ta det därifrån.

– Just nu är det vad vi fokuserar på och vi har satt oss i en bra situation, men det är inte över ännu. Vi har spelat hälften av gruppspelet och behöver ta sista två matcherna för att gå vinnande ur gruppen. Det är, som sagt var, där all fokus ligger nu, avslutar Thea Johansson.