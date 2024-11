Efter överkörningen – talangen får chansen i mål

Efter att ha förlorat den första matchen mot Bremerhaven med 5-0 stuvar Skellefteå om i laguppställningen.

In kommer bland annat 17-årige Love Härenstam som får chansen mellan stolparna.

Härenstam får chansen i målet när Skellefteå tar emot Bremerhaven i CHL.

David Rautio släppte fem puckar förbi sig i bortamatchen mot Bremerhaven och Skellefteå är i ett tufft läge när man tar emot tyskarna på hemmaplan. Nu väljer man också att göra om en hel del i laguppställningen.

In kommer flera juniorer. Bland annat får Viggo Nordlund, Valter Lindberg och Leo Sundqvist från J20-laget chansen. In i mål kommer också Love Härenstam, 17 år. Målvakten har spelat två matcher tidigare i CHL med fina siffror. Det har blivit två segrar, 1,96 insläppta mål per match och 91,5 i räddningsprocent.

I kväll får då landslagstalangen chansen mellan stolparna igen. Backar upp honom gör Linus Söderström.

Bland namnen som vilar hittar vi flera profilstarka spelare som Michael Brandsegg Nygård och Andreas Johnson.

Så ställer Skellefteå upp – Love Härenstam i mål

Målvakter:

31 Härenstam

(32 Söderström)

Backar:

25 Johansson – 64 Pudas

4 Bergqvist – 5 Sandin Pellikka

52 Lundberg – 58 Nilsson

2 Sundqvist

Forwards:

96 Hugg – 24 O. Lindberg – 26 Heikkinen

11 M. Lindholm – 22 J. Johnson – 71 Davidsson

19 Dzierkals – 17 P. Lindholm – 20 Eriksson

27 Vuollet – 12 V. Lindberg – 33 Z. Forsfjäll

73 Nordlund