TV: FBK-målvaktens bisarra självmål: ”Vevar in den”

Max Lagacé under mötet med Sparta Prag. Foto: Viaplay/skärmdump.

Med 6–2-vinsten med sig från det första mötet ställde Färjestad under tisdagen upp mot Sparta Prag i semifinalen av Champions Hockey League. Joel Kellman gav Karlstad-laget ledningen på hemmaisen, men ändå kunde man inte riktigt skaka av sig det tjeckiska motståndet.



Allt detta i och med 1–1-målet innan första pausen som gjordes på ett smått bisarrt sätt.



– Pucken är i mål. Den tar ju på Repiks skridsko och studsar in, börjar Viaplays Jonatan Lindquist i sändningen.

”Lagacé själv som slår in den”

När reprisen sedan rullade igen blev det tydligt att pucken var på väg att missa Färjestad-buren när en förvirrad Max Lagacé plötsligt snurrade runt.



– När man pratar om slumpartade mål alltså. Det är ju Lagacé själv som slår in den. Här kommer spaden och han vevar in den där själv. Väldigt oturligt, säger Lindquist.



Michal Repik fick målet och lagen gick in i paus med 1–1 på tavlan och 7–3 i den totala ställningen.



I andra perioden återtog Magnus Nygren hemmalagets ledning med ett nytt powerplay-mål innan Michael Lindqvist utökade till 3–1.



Matchen pågår! Texten uppdateras.