Målsprutan petas i stjärnturneringen

Ingen amerikansk spelare har gjort fler mål än Cole Caufield i NHL denna säsong.

Trots detta petas målsprutan ur den amerikanska truppen till Four Nations.

Cole Caufield får inte plats i den amerikanska truppen. Foto: Lukasz Sobala/PressFocus/Alamy

Cole Caufield har varit ett av NHL:s stora utropstecken under den inledande delen av NHL-säsongen.

Montréals 23-årige forward har öst in 16 mål på 25 matcher för Canadiens under säsongen, vilket är lika många som exempelvis William Nylander och en målproduktion som bara Sam Reinhart (18) och Leon Draisaitl (17) kan bräcka i NHL så här långt och ingen amerikansk spelare har gjort fler mål än honom denna säsong.

Trots detta får han inte plats i USA:s lag till Four Nations.

Även Patrick Kane ställs utanför laget

När USA under natten till torsdag, svensk tid, presenterade sin trupp till stjärnturneringen var Caufield en av stjärnspelarna som ställts utanför laget. Utöver Caufield ställs även spelare som Jason Robertson, Tage Thompson och Patrick Kane utanför det amerikanska stjärnlaget till turneringen i februari.

I laget återfinns istället spelare som Chris Kreider, Vincent Trocheck och Brock Nelson på forwardssidan.

Trots stjärnorna som ställs utanför laget är det amerikanska laget fullproppat med stjärnglans. I laget som den amerikanska lagledningen plockat ut återfinns superstjärnor som Auston Matthews, Jack Eichel, Matthew Tkachuk och Quinn Hughes. Laget besitter även en målvaktssida med tre minst sagt namnstarka målvakter i form av Jeremy Swayman, Jake Oettinger samt regerande Vezina Trophy-vinnaren Connor Hellebuyck.

USA:s lag till Four Nations

Målvakter

Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets

Jake Oettinger, Dallas Stars

Jeremy Swayman, Boston Bruins

Backar

Brock Faber, Minnesota Wild

Adam Fox, New York Rangers

Noah Hanifin, Vegas Golden Knights

Quinn Hughes, Vancouver Canucks

Charlie McAvoy, Boston Bruins

Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes

Zach Werenski, Columbus Blue Jackets

Forwards

Matt Boldy, Minnesota Wild

Kyle Connor, Winnipeg Jets

Jack Eichel, Vegas Golden Knights

Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning

Jack Hughes, New Jersey Devils

Chris Kreider, New York Rangers

Dylan Larkin, Detroit Red Wings

Auston Matthews, Toronto Maple Leafs

J.T. Miller, Vancouver Canucks

Brock Nelson, New York Islanders

Brady Tkachuk, Ottawa Senators

Matthew Tkachuk, Florida Panthers

Vincent Trocheck, New York Rangers