Johannessons första i Nordamerika

Samuel Johannesson har öppnat målkontot i Nordamerika.

Den tidigare SHL-backen slog till för Springfield Thunderbirds i söndagens AHL-möte.

Samuel Johannesson. Foto: Bildbyrån, Alarmy och X (Springfield Thunderbirds)

Efter två starka säsonger i SHL som tagit honom till chanser i Tre Kronor, skrev Samuel Johannesson på ett NHL-kontrakt och lämnade Sverige.



Nu har den 23-årige backen gjort sitt första mål i Nordamerika.



Svenskens Springfield Thunderbirds ställdes mot de regerande AHL-mästarna Hershey Bears sent under söndagskvällen (svensk tid) och såg ut att bli helt nollade efter 2–0 i tom bur. Då klev Samuel Johannesson fram med ett skott från blålinjen som letade sig hela vägen in i nätet med 40 sekunder kvar på klockan.



27 sekunder senare kom även 2–2 och förlängningen väntade. Väl där säkrade Bears 3–2-segern, men för Johannesson fanns ett glädjeämne kvar, målet.



Den offensive backen stod för tolv fullträffar i Örebro förra året, men hade fram till nu inte kommit igång med skyttet i AHL. Detta efter att han skickats ner av St Louis Blues inför första matchen 2024/25.



Se målet nedan: