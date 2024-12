Efter tunga starten – höll säsongens första nolla

Jesper Wallstedt har haft en motig säsongsinledning i AHL, men i natt fick det svenska målvaktslöftet hålla säsongens första nolla.

Wallstedt räddade samtliga 23 skott när Iowa besegrade Rockford med 5–0.

Jesper Wallstedt. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Efter att ha varit en All-Star-målvakt på AHL-nivå under sina två första säsonger i Nordamerika och fått NHL-debutera med Minnesota Wild förra säsongen har inledningen på den här säsongen börjat desto tyngre för Jesper Wallstedt. Det svenska storlöftet har släppt in fem mål eller fler vid fem tillfällen den här säsongen, där han också släppt in åtta respektive sju mål i matcher.

I natt var Wallstedt emellertid omutbar. Svensken räddade samtliga 23 skott när Iowa besegrade Rockford med 5–0 på hemmais, vilket innebar att 22-åringen höll sin första nolla för säsongen. Matchens stora förgrundsfigur var emellertid den tidigare Växjö-forwarden Brendan Gaunce, som vann SM-guld med klubben 2021, som stod för tre mål i segermatchen.

Skrev 48-miljonerskontrakt i somras

Jesper Wallstedt står nu noterad för en räddningsprocent på 87,4 procent samt ett snitt på 3,77 insläppta mål per match för ett Iowa-lag som ligger på en femteplats i Central Division.

Wallstedt, som 2021 blev första svenska målvakt någonsin att draftas i förstarundan av NHL-draften, skrev i höstas på ett nytt tvåårskontrakt med Minnesota med en lönetaksträff på 2,2 miljoner dollar och ett totalt värde på 48 miljoner kronor.