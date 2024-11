Leksingen upp i toppen av AHL:s poängliga

Isak Rosén visar stark form i AHL – och knackar på dörren till en ny NHL-chans med Buffalo Sabres. Efter tre poäng i Rochester Americans 6–3-seger mot Hartford Wolf Pack i natt ligger den tidigare Leksands-forwarden delad tvåa i farmarligans poängliga.

Isak Rosén levererar för Rochester Americans i AHL. Foto: Jonathan Tenca/CSM

Med 50 poäng på 67 matcher var Isak Rosén en av de främsta svenskarna i AHL förra säsongen. Det resulterade i en sju matcher lång audition för Buffalo Sabres i NHL.

Inför den här säsongen lyckades 21-åringen inte ta sig in i den trupp som reste till Tjeckien för att inleda NHL-säsongen med två matcher mot New Jersey Devils i Prag. Han har heller inte kallats upp av Sabres under säsongens första månad. Däremot har han fått en pangstart i AHL med Rochester Americans.

När Americans i natt besegrade Hartford Wolf Pack med 6–3 utsågs Isak Rosén till matchens första stjärna efter att ha gjort ett mål och två assist. Därmed har han samlat på sig 13 poäng (4+9) på tio matcher och ligger delad tvåa i den totala poängligan i AHL, tre poäng bakom ledande Vinnie Hinostroza i Milwaukee Admirals.

Anton Wahlberg noterades också för en poäng i matchen då han hade en assist på Roséns 6–2-mål i den tredje perioden.

I Americans kasse stoppade Felix Sandström 14 av 15 skott innan han tvingades bryta matchen med skada sent i den andra perioden.

Två mål av Oscar Eklind

På annat håll i AHL utmärkte sig tidigare Luleåforwarden Oskar Eklind.

Han fördubblade sin målskörd för Lehigh Valley Phantoms, Philadelphia Flyers farmarlag, genom att skjuta två mål i 5–3-segern mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Den 26-årige skåningen har sju poäng (4+3) på sina tio första matcher i farmarligan.

En annan svensk tvåmålsskytt i natt var Gabriel Seger. Han stod för dubbla mål när Detroit Red Wings farmarlag Grand Rapids Griffins slog Rockford Icehogs med 4–2. Seger, som har fem collegesäsonger bakom sig, har noterats för tre mål på fem matcher med Griffins den här säsongen.