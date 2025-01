Victor Hedman får inte med sig Jacob Markström till 4 Nations Face-Off.

Efter skadebeskedet ger nu Tre Kronors nye lagkapten sina tankar kring avbräcket.

– Det ska absolut inte vara något problem, säger han under en pressträff.

Victor Hedman och Jacob Markström i landslagsdressen. Foto: Bildbyrån (montage).

Victor Hedman och Jacob Markström har följt varandra upp genom juniorlandslagen hela vägen bort till NHL där de nu är stora stjärnor. Men när Tre Kronor nu förbereder sig för 4 Nations Face-Off kommer de båda spelarna födda 1990 inte att återförenas.



Efter att Hedman utsetts till lagkapten för Sam Hallams gäng ger han nu sina tankar kring avbräcket.



– Det vet man ju kan hända med skador. Tar vi ”Markan” med den fantastiska säsong han haft, att gå sönder nu precis innan känns ju väldigt, väldigt tufft såklart, framförallt för honom personligen. Det är klart att han inte är så nöjd, men det ska inte vara allt för allvarligt. Tajmingen på skadan och rehabperioden gör att han missar turneringen, säger han under pressträffen och fortsätter:

– Nu får Samuel (Ersson) chansen. Både han och Filip (Gustavsson) var med i VM i fjol så de känner jag. Linus (Ullmark) är ju från samma stad så målvakterna har jag bra koll på. Det ska absolut inte vara något problem, vi har tre fantastiska målvakter. Men det är klart man tycker väldigt synd om ”Markan”.

Tar över efter vännen: ”Aldrig sett Erik Karlsson arg”

Hedman blir, som sagt, den svenska lagkaptenen under 4 Nations 13-20 februari. Ett uppdrag som han aldrig tidigare haft – och som han tar över från vännen Erik Karlsson som var kapten under VM i fjol.



34-åringen menar själv att backstjärnorna inte pratat om ”överlämningen”.



– Nej det har vi faktiskt inte. Vi har pratat om turneringen överlag. Vi är så pass säkra i oss själva så om vi har ett C eller ett A eller ingenting spelar inte så stor roll. Vi är de vi är och är ledare ändå. Det är såklart ett ärofyllt uppdrag, men jag tror inte det hade påverkat oss på något sätt om vi inte vara det, säger han och menar samtidigt att Karlsson inte tagit illa upp:

– Nej det är han absolut inte. Jag har aldrig sett Erik Karlsson arg på mig. Det är bara roligt. Vi har spelat så pass länge och är så pass rutinerade så det ska mycket till för att det ska bli något sådant.