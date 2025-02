Tappar ännu en back inför 4 Nations: ”Tyvärr”

Först Miro Heiskanen – nu Jani Hakanpää.

Finland tappar ytterligare en back inför 4 Nations Face-Off.

– Tyvärr ser situationen ut så här, säger Jere Lehtinen på förbundets hemsida.

När 4 Nations Face-Off spelas 13-20 februari kommer varken Miro Heiskanen eller Jani Hakanpää finnas med på isen.



Efter att det finska ishockeyförbundet kommit med tunga nyheter kring Dallas Stars Miro Heiskanen under torsdagen, meddelar nu förbundet nästa avbräck på backsidan. Denna gång gäller det 32-årige Jani Hakanpää som endast kunnat spela två matcher denna NHL-säsong på grund av skada.



– Jag har idag pratat med såväl Toronto och Hakanpää och tyvärr ser situationen ut så här, säger Finlands GM, Jere Lehtinen på förbundets hemsida.

Hakanpää var uppskriven i truppen trots den skadedrabbade säsongen, vilket talar för hans betydelse för laget.



– Om han hade varit i form, som rutinerad spelare, hade han stärkt vår defensiv och jag vet att Jani själv också såg fram emot turneringen, säger förbundskaptenen Antti Pennanen.



Den defensive pjäsen har har tidigare varit med och tagit VM-guld med Finland och är nu inne på sin sjätte säsong i NHL. I September genomförde han flytten till Toronto Maple Leafs efter tre år i Dallas Stars. På meritlistan finns även ett Liiga-guld med Kärpät.



Enligt finska förbundet kommer kommande ersättarna till Heiskanen och Hakanpää meddelas i nästa vecka.

Maple Leafs D Jani Hakanpää will not participate in the upcoming Four Nations Face-Off due to injury.