Medan Karlskoga och Mora fick puckarna att trilla in i rask takt hade Djurgården det tufft på Hovet. Träningsmatchen mot Örebro slutade med en 2–3-förlust efter förlängning.

Som liten junior drog Christopher Mastomäki på sig Djurgårdströjan för att representera klubbens U16. Tolv år senare nätade han under lördagen på Hovet, och besegrade Djurgården med sitt Örebro. En klubb där han snart gör sin åttonde säsong.

– Jag går in med en god känsla. Förra året halkade vi lite över det vi vill stå för som förening och som ishockeylag. Vår kultur. Det tycker jag vi är på god väg att bygga upp nu. Så det här är en viktig försäsong för vår grupp och lag. Jag tror alla är revanschsugna, säger han till Nerikes Allehanda efter 3–2-segern.

Det var dock Djurgården som fick jubla först. 19-årige Arvid Bergström hittade nätet bakom Jhonas Enroth i den första perioden innan Örebro åt sig in i matchen. Mastomäki stod för 1–1 innan Ludvig Larsson satte 2–1 via straff. Linus Klasen kvitterade sent i tredje och förlängning skulle krävas för att skilja lagen åt. Väl där blev Patrik Puistola hjälte för SHL-laget, i powerplay.

Djurgården – Örebro: 2–3

Dubbla hattrick i BIK:s storseger

På annat håll var BIK Karlskoga inblandade i ännu ett målkalas. Efter 5–4 mot Frisk Asker under fredagen, klev man ut mot Esbjerg och satte åtta puckar. En mer än Mora lyckats med mot det danska laget i sin fredagsmatch.

Gladast efter 60 minuter var troligen Theodor Pistek och Jesper Norbäck, som båda såg till att göra hattrick. Kalle Jellvert och Tobias Sjökvist var de andra målskyttarna för de allsvenska laget.

Karlskoga har därmed vunnit tre av fyra matcher under försäsongen, inklusive en mot Örebro. Förlusten kom tidigare i augusti mot Nybro.

BIK Karlskoga – Esbjerg: 8–1

Moras nyförvärv imponerar

Sist ut av de allsvenska lagen under lördagens matcher var Mora IK. Frisk Asker som hade förlorat med 4–5 mot Karlskoga under fredagen, släppte in fem nya puckar mot svenskt motstånd. Skillnaden denna gång var dock att norrmännen själva inte fick jubla en enda gång.

Den nye burväktaren, Topias Leinonen höll tätt för Mora och fick se hur laget klev ifrån till en 3–0-ledning i andra perioden. Målen kom från Ludvig Levinsson, Gustav Olhaver och Johan Persson. Det hela bäddade för en fin avslutning där nye Gabriel Säll kunde sätta sin tredje och fjärde mål under långhelgens matcher.

Frisk Asker – Mora: 0–5