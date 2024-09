ANNONS

Efter ett år där de sålt av stora delar av sin kärna står Calgary Flames inför en oundviklig rebuild. I genomgången av alla lag inför NHL-säsongen 2024/25 undersöker Mike Gould hur klubben på bästa sätt kan ny sats för att bli att räkna med om tre eller fyra år.

Den här texten är hämtad från hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff.com och är översatt från engelska till svenska.

Calgary Flames säsongen 2023/24

Att säga att Craig Conroys första år som general manager för Calgary Flames var en eldprov vore en underdrift.

Efter att ha ärvt sju blivande unrestricted free agents från den tidigare Flames-general managern Brad Treliving, gick Conroy vidare och skiljde sig från fem av dem innan slutet av säsongen 2023/24 och bytte bort ytterligare två viktiga spelare i juni i år. Det råder ingen tvekan om att Conroy redan har satt sin prägel på detta Flames-lag på ett betydande sätt.

Tyler Toffoli, Nikita Zadorov, Elias Lindholm, Noah Hanifin, Chris Tanev, Jacob Markström och Andrew Mangiapane är alla borta. Calgary gick 7-13-0, inklusive en period med åtta förluster på nio matcher, under de sista 20 matcherna av säsongen efter att ha sålt ut laget vid trade deadline. Flames har historiskt sett varit motståndare till att bygga om laget, men deras agerande under de senaste tolv månaderna visar tydligt att de äntligen har bestämt sig för att genomföra en sådan ombyggnad. Det kommer inte att vara lätt, men det är precis vad detta lag behöver.

Flames avslutade säsongen 2023/24 med en betydligt yngre trupp, en mycket starkare samling framtida talanger och ett högt val i NHL-draften 2024. Visserligen har Flames aldrig vunnit draftlotteriet, och det ändrades inte i år, men de slutade ändå med det nionde valet, som de använde för att välja den högproduktive backtalangen Zayne Parekh.

Tyvärr för de fans som suktar efter slutspelshockey i Calgary kommer det troligen att dröja några år innan detta lag är redo att spela betydelsefulla matcher på våren igen. Med många av lagen som slutade under dem förra året till synes redo att ta steg framåt, kan Flames vara på väg mot sitt första topp-tre draftval någonsin år 2025.

Calgary Flames nyförvärv och förluster

NYFÖRVÄRV

Anthony Mantha, RW

Jake Bean, D

Kevin Bahl, D

Ryan Lomberg, LW

Devin Cooley, G

FÖRLUSTER

Jacob Markström, G (NJ)

Andrew Mangiapane, LW (WSH)

Oliver Kylington, D (COL)

A.J. Greer, LW (FLA)

Dennis Gilbert, D (BUF)

Jordan Oesterle, D (BOS)

Nikita Okhotiuk, D (KHL)

Calgary Flames offensiv

Flames forwardsgrupp består av en eklektisk mix av åldrande veteraner, renoveringsprojekt och solida unga spelare som nästan når upp till hög talangstatus. Efter att ha bytt bort så många spelare under de senaste tolv månaderna, kommer Flames att ha det svårt att överträffa de 253 mål de lyckades göra under säsongen 2023/24, vilket placerade dem på 19:e plats i ligan. De har några bra bitar, men med största sannolikhet har de forwards som till slut kommer att lyfta Flames ur botten av Pacific Division ännu inte blivit draftade.

Trots att Jonathan Jonathan Huberdeau traskade igenom ytterligare en svag säsong med Flames förra året, hittade den slitne centern Nazem Kadri ny energi i en kedja med rookieduon Connor Zary och Martin Pospisil och avslutade säsongen med 75 poäng, den näst bästa totalsiffran i hans karriär. Han kanske inte är den superstjärna som Flames behöver, men Kadri är fortfarande en extremt effektiv spelare och skulle kunna vara en kandidat under radarn för att spela för Kanada i 4 Nations Face-Off i februari nästa år.

Jegor Sjarangovitj och Andrej Kuzmenko hade båda stor framgång i Calgary förra säsongen efter att ha kommit in utan särskilt mycket uppmärksamhet. Sjarangovitj, som allmänt ansågs vara ett nedköp i jämförelse med Toffoli när Flames värvade honom från Devils förra sommaren, exploderade med hela 31 mål, flest i laget under säsongen 2023/24. Han skrev därefter på en femårig förlängning med en genomsnittlig årslön på 5,75 miljoner dollar, vilket binder honom till Calgary fram till 2030. Kuzmenko lyckades göra 14 mål och 25 poäng på 29 matcher med Flames under slutet av säsongen, efter att ha inkluderats i Elias Lindholm-affären som en del för att få ekonomin att gå ihop. Men bortsett från Blake Coleman, som nyligen gjorde 30 mål, en toppnotering i karriären vid 32 års ålder, samt de tidigare nämnda Zary och Pospisil, finns det inte många andra farliga vapen i denna forwardstrupp.

Nazem Kadri – ett av få offensiva hot som Flames har kvar. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Calgary Flames försvar

Den största förlusten under Flames ombyggnadssäsong 2023/24 var deras defensiva bredd. Borta är de dagar då Calgary kunde skryta med en av de starkaste backuppsättningarna i Western Conference, om inte hela NHL. Nu är MacKenzie Weegar och Rasmus Andersson de enda två stjärnorna i en uppställning som i övrigt består av en mängd oprövade talanger.

Från slutet av förra säsongen återvänder Daniil Miromanov och Brayden Pachal, båda spelare som gjorde betydande avtryck efter att ha blivit värvade från Vegas Golden Knights i separata affärer under säsongen. Särskilt Miromanov hittade tydlig kemi med Weegar i Flames toppbackpar och samlade ihop sju poäng samtidigt som han snittade 21:15 i istid över 20 matcher i slutet av säsongen. Han är en stor högerskjutande back som åker skridskor överraskande bra och är mycket skicklig på att få igenom skott från blålinjen genom trafik, och Flames noterade en imponerande förväntad målprocent på 56,14 under hans 296 minuter med Weegar i spel fem-mot-fem.

Flames lade också till två nya vänsterskjutande backar till sin försvarskår i somras genom att signa Jake Bean — son till den tidigare klubb-VD:n John Bean — som free agent och genom att värva Kevin Bahl i Markström-affären. Även om Bean har högre draftstatus och är den mer etablerade NHL-spelaren av de två, var Bahl mer framgångsrik förra säsongen som en renodlad defensiv back. Den 197 cm långe kanadensaren deltog i alla 82 matcher med Devils under säsongen 2023/24 och släppte endast in 2,39 förväntade mål per 60 minuter i spel fem-mot-fem, den bästa siffran av alla lagets backar.

Blir Rasmus Andersson kvar i Calgary? Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Calgary Flames målvakter

Med Jacob Markström nu ute ur bilden är det äntligen Dustin Wolfs tur att glänsa i Calgary. 2023 års MVP i AHL har varit en dominant kraft under sina tre fulla säsonger med Stockton Heat och Calgary Wranglers, med ett facit på 97-32-10, elva nollor och en räddningsprocent på 92,6 under 141 AHL-matcher i karriären. Om det inte vore för hans storlek (183 cm), skulle Wolf sannolikt betraktas som NHL:s största målvaktstalang — och han skulle nästan säkert ha blivit draftad högre än som nummer 214 totalt 2019.

Den 23-årige Wolf spelade i 17 matcher med Flames under slutet av förra säsongen, där han presterade ett respektabelt resultat på 7-7-1 och en räddningsprocent på 89,3 trots att han spelade bakom en försvagad och ständigt förändrad defensiv uppställning. Med ett nytt kontrakt och en hel sommar för att förbereda sig för sin utökade roll, borde Wolf vara mer än redo att visa NHL vad han kan göra. Han är en mycket intelligent och atletisk målvakt som har visat en ovanlig förmåga att övervinna motgångar under sin professionella karriär hittills.

Wolf kanske inte blir Flames fullfjädrade förstamålvakt direkt, men det finns en god chans att han åtminstone får en hel del matcher som ett lackmustest i början av säsongen. Hans partner i målvaktsduon med Flames kommer nästan säkert att vara Dan Vladar, som tillbringade de senaste tre säsongerna som Markströms backup och, vid 27 års ålder, går in i det sista året på sitt kontrakt i Calgary. Den 196 cm långe Vladar har inte samma problem med längden som Wolf, men hade svårt att hitta stabilitet under sina 20 matcher med Flames förra säsongen, där han gick 8-9-2 med en räddningsprocent på 88,2. Om Vladar vacklar vid någon tidpunkt under säsongen 2024/25, kan Flames också vända sig till den erfarne tredjemålvakten Devin Cooley, som de signerade ett tvåårskontrakt med den 1 juli.

Dustin Wolf – den viktigaste pusselbiten för Flames framtid. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Calgary Flames coachstab

Ryan Huska har nu officiellt varit en del av Flames organisation i mer än tio år, efter att ha blivit anställd som tränare för deras AHL-lag redan 2014, när det fortfarande hette Adirondack Flames. Han avancerade till att bli assisterande tränare i Calgary 2018, där han tjänstgjorde under Bill Peters, Geoff Ward och Darryl Sutter. Sedan, bara förra sommaren, beslutade Flames att utse Huska till den 19:e huvudtränaren i lagets historia.

Huska kommer återigen att få sällskap på Flames bänk av Dan Lambert, hans tidigare assistent från WHL-laget Kelowna Rockets, samt Cail MacLean, ytterligare en långvarig tränare inom organisationen. Ny på tränarstaben i år är den tidigare huvudtränaren för Columbus Blue Jackets, Brad Larsen, som Flames anställde som assisterande tränare efter att Marc Savard lämnade sin roll för ett jobb med Toronto Maple Leafs.

Ryan Huska kliver in i sin andra säsong som head coach i NHL. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Calgary Flames rookies

Vi har redan pratat en hel del om Dustin Wolf, som fortfarande är berättigad till Calder Trophy-status efter att ha spelat 17 NHL-matcher förra året. Det finns också en möjlighet att vi får se en glimt av Zayne Parekh, Flames toppval i draften 2024, i NHL i början av den kommande säsongen — mer om honom senare. Men vem mer har Calgary på gränsen till att ta steget upp utöver dessa två topptalanger, undrar du?

När Matt Coronato och Jakob Pelletier inte längre kvalificerar som rookies, gör den två meter långe yttern Adam Klapka fortfarande det, efter att ha spelat endast sex matcher med Flames förra säsongen. Klapka ledde AHL-laget Calgary Wranglers i poäng under säsongen 2023/24 och kombinerar sin enorma storlek med mjuka händer och imponerande målsinne, vilket gör honom till en spännande och helt unik spelare. Han är verkligen en i sitt slag. Bli inte förvånad om han tar en ordinarie plats i Flames fjärdekedja innan jul.

Flames har också en hel rad unga backar på gränsen till att slå sig in i NHL, som bara behöver en chans att bevisa sitt värde. Utöver de mer etablerade AHL-spelarna Jeremie Poirier, Ilja Solovjov och Yan Kuznetsov, skulle Flames också kunna ge förstaårssenioren Hunter Brzustewicz sin första NHL-chans i år, efter att han slutade tvåa efter Parekh bland backarna i OHL med 92 poäng förra säsongen.

Tre brännande frågor för Calgary Flames

Kommer Zayne Parekh att få en chans att prova på under träningslägret?

Parekhs potential är näst intill obegränsad. Han är en av de mest dynamiska talangerna inom hockey på vilken position som helst och gör mål i en högre takt än nästan alla andra backar utanför NHL. Men han är långt ifrån en färdigutvecklad spelare rent fysiskt, hans skridskoåkning behöver fortfarande lite arbete, och Flames har många andra kvalitativa backtalanger i sitt stall. Oddsen är emot Parekh, men om någon kan tvinga sig in i en NHL-försäsong vid 18 års ålder, är det förmodligen backen som gjorde 33 mål och 96 poäng under sitt draftår i OHL.

Är det fler veteraner som står på tur att få lämna?

Låt oss börja med det uppenbara: Anthony Mantha är i stort sett garanterad att bli bortbytt till en utmanare någon gång denna säsong efter att ha skrivit på ett ettårigt kontrakt värt 3,5 miljoner dollar med Flames den 1 juli. Det är ett kontrakt som skrevs för att trejdas. Men vem mer skulle Flames kunna byta bort för att få fler framtida tillgångar innan slutet av säsongen 2024/25? Det skulle inte vara alltför förvånande att se Rasmus Andersson bli bortbytt för ett stort utbyte, särskilt nu när Flames har Parekh och Brzustewicz som konkurrerar om en plats på högerkanten. Andrej Kuzmenko, Blake Coleman, och till och med Nazem Kadri skulle också kunna vara "sälj högt"-kandidater, men bara om rätt erbjudande dyker upp.

Kan Flames effektivt utnyttja sitt lönetak?

Enligt PuckPedia har Flames för närvarande näst mest lönetaksutrymme i hela ligan. Efter mer än ett decennium av knappt utnyttjande av NHL:s mekanism för bibehållen lön, har Flames varit mycket mer aggressiva på den fronten sedan de började sitt ombyggnadsprojekt förra sommaren. De visade också en vilja att ta på sig oönskade kontrakt förra året när de plockade upp Kuzmenko (och hans lönetaksbelastning på 5,5 miljoner dollar) i Elias Lindholm-affären. Med topplag som alla kämpar för att få den extra fördelen, har Flames en unik möjlighet att byta till sig fler dåliga avtal och hjälpa till med lönetakshantering — mot en ersättning.

Förutsägelse för Calgary Flames 2024/25

Flames kommer inte att ta sig till slutspel 2024/25. Det skulle krävas ett gudomligt ingripande för att de ens ska komma nära. De har helt enkelt inte samma stjärnkraft eller djup som sina rivaler i Pacific Division — och det är med avsikt. För första gången på ett decennium är Flames inställda på att gå in i en säsong med fokus på att göra det bästa möjliga draftvalet. Detta år kommer att handla om spelarutveckling och att förvalta tillgångar, där det som händer på isen är en sekundär övervägning. Slutmålet för Flames är att vara konkurrenskraftiga igen till 2027 när de flyttar in i nya Scotia Place; tills dess får de nöja sig med varje moralisk seger de kan få. Det kommer fortfarande att vara svårt för dem att tanka bättre än San Jose eller Anaheim, men bli inte förvånad om Flames avslutar säsongen med färre än 30 vinster.

