Tyler Johnson hittade tillbaka lite till gammal målform förra säsongen.

Nu får han chansen att tända gnistan på riktigt - i Boston Bruins.

Under lördagen meddelar Boston Bruins att man plockar in 34-årige Tyler Johnson på ett provspelskontrakt inför 2024/25-säsongen.

Centern kommer senast från tre säsonger i Chicago där han haft det tufft med både hjärnskakning och skador. Den senaste säsongen hittade han nätet lite oftare och slutade på 31 poäng, men någon fortsättning i Blackhawks blev det inte. Istället följs nu kontraktet, värt 35 miljoner dollar av ett provspel i Boston.

Amerikanen slog sig in i NHL via WHL och AHL innan han både 2020 och 2021 fick lyfta Stanley Cup-bucklan med Tampa Bay Lightning. Karriärens bästa hockey spelade han just där, med 72 poäng 2014/25 som den bästa noteringen i en grundserie i NHL.

Johnson är dock inte den enda veteranen som får en ny chans. På annat håll meddelar samtidigt nye Utah Hockey Club att man har kommit överens med Robert Bortuzzo om ett ettårigt tvåvägskontrakt. Detta efter att han lämnat sitt St. Louis Blues i en trejd till New York Islanders och slutat 2023/24 med en enda poäng.

Även Bortuzzo har vunnit Stanley Cup under sin NHL-karriär, men 2019 med St. Louis. Där var han ett ständigt inslag på backsidan under tio år.