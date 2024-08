ANNONS

Frölundas storlöfte David Edstrom draftades av Vegas i förstarundan förra sommaren. Sedan dess har han trejdats två gånger – och tillhör nu sin tredje NHL-klubb efter helgens bytesaffär mellan San Jose och Nashville.

– Att redan varit i tre klubbar i NHL har nog inte många varit med om, säger 19-åringen till hockeysverige.se.

KULLAVIK (HOCKEYSVERIGE.SE)

David Edstrom draftades av Vegas sommaren 2023. Utan att ha satt en skridsko på vare sig NHL eller AHL-is har han sedan dess även tillhört San José innan han nyligen trejdades till Nashville. Antagligen en unik resa för en svensk spelare som dessutom ännu bara är 19 år, men också har både ett svenskt och amerikanskt medborgarskap.

– Pappa är från USA. Denver, Colorado. Mamma är från Mariestad. Hon spelade mycket badminton, vilket pappa också gjorde. Båda gick college på Arizona State University och träffades där, berättar David Edstrom då hockeysverige.se träffar honom på familjens uteplats i Kullavik söder om Göteborg.

– Mamma fick med pappa hem till Sverige… Jag vet inte när det var, men dom har bott här i lite mer än 25 år, så pappa känner sig nästan mer svensk än amerikan.

– Sedan har jag haft ett dubbelt medborgarskap för att göra det enkelt då jag ska resa in till USA eftersom jag ofta var där på besök då jag var mindre.

Även om mamma och pappa spelade mycket badminton har inte det varit David Edstroms sport.

– Jag fastnade inte för det. Jag spelade lite på skoj med mamma och pappa, men inget seriöst.

Och du har inte en chans mot någon av dem i badminton eller?

– Nej, det har jag fortfarande inte, säger 19-åringen med ett skratt.

Har du tagit med dig några typiska amerikanska personligheter från främst pappa?

– Jag skulle säga att jag är ganska svensk utav mig, men också öppen, trevlig och sociala precis som amerikanare är. Jag skulle inte säga att kaxigheten är den samma som vissa amerikanare har, utan jag är mer svensk där.

David Edstrom hemma i Kullavik. Foto: Ronnie Rönnkvist

"Ett självklart val att välja Frölunda"

David Edstroms hockeyintresse föddes tack vara att en av hans vänner började spela i Hovås.

– Min bästa kompis, Vincent Lygner, började spela när han var yngre. Han är äldre än mig, men jag började då jag var fem år. Eftersom han spelade ville jag också testa på det.

– Jag fick testa på hockeyskolan här i Hovås, vilket är tio minuter ifrån där jag bor. Egentligen fastnade jag bara för det och har sedan dess fortsatt med hockeyn.

Just tiden i Hovås är något som Frölunda och Nashvilles center uppskattade.

– Det var skönt, ett gott gäng och det fanns mycket istid. Jag fick spela med 04:orna och 03:orna, men även med dom i min ålder. Blandningen var bra och det var många vänner jag skapade mig vid den tiden.

– Sedan är det inte många från det laget som fortfarande spelar på en jättehög nivå. Det är ändå några 05:or det har gått helt okej för.

– Det har varit bra i Hovås genom åren och jag har inget att klaga på.

Kan du se dig själv avsluta karriären hemma i Hovås någon i framtiden?

– Jag hade en match med Hovås i division 3 innan jag bytte till Frölunda. Det var uppe i Munkedal och det var en fin hockey, säger David Edström med ett leende.

Vad var det som fick dig in till Frölunda?

– Är man från Göteborg är Frölunda det lag man håller på och har hållit på under sin uppväxt.

– Jag hade varit på Scandinavium och härjat under Frölundas matcher där, så det var ett självklart val att välja Frölunda när det valet fanns.

Var redan då din inställning att du skulle satsa fullt ut på hockeyn?

– Ja, det var den. Sista säsongen innan jag gick till Frölunda, i U16, det var då det blev mer seriöst. Hockeyn har också alltid varit vad jag tyckt varit roligast.

David Edstrom gjorde sitt första SHL-mål som 17-åring. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Draftades i förstarundan

Sommaren 2023 kom att förändra mycket i David Edstroms hockeyliv.

– Det var ett häftigt år och mycket som hände. Jag gick igenom combine, draften och development camp. Att dessutom få skriva NHL-kontrakt var något jag hade drömt om att nå sedan jag var liten.

Allt som hände på kort tid var nästintill overkligt menar Edstrom.

– Ja, lite så var det. Det var ändå vad jag alltid velat göra. Första steget, att gå till Frölunda, var stort. Att sedan bli draftad och skriva NHL-kontrakt var ännu större.

Han kom dessutom att gå redan i första rundan som 32:a spelaren totalt, något som han inte hade förväntat sig.

– Det var nog inte många som tippade i början av säsongen, hösten 2022, att jag skulle gå i förstarundan. Sedan tog det fart.

Du var på plats, hur gick känslorna då det stod klart att Vegas draftade dig?

– Jag var där med familjen så det var häftigt. Jag trodde inte att jag skulle bli vald i förstarundan. Innan hade jag haft lite snack med agenten och man sa tidigt andra rundan, kanske första.

– Dagarna innan hade jag haft samtal med Colorado och Detroit. Efter jag haft samtalet med Detroit hade dom en trejd och fick 31:a ”picken” i draften. Då trodde jag att det skulle bli där. Då den inte blev av gjorde jag mig redo för nästa dag, men så blev det inte.

Hade du möjlighet att åka över till Vegas för att spela juniorhockey eller rent av AHL?

– Jag var bara där på development camp under en vecka. Sedan var man bestämda på att jag skulle vara i Frölunda förra säsongen och utvecklas där.

David Edstrom draftades av Vegas i förstarundan 2023. Foto: George Walker IV/AP Photo/Alamy

Trejdad – två gånger: “Känns overkligt”

I mars 2024 trejdades han till San José och förra veckan var han inblandad i en ny trejd som tog honom till Nashville.

– Det känns nästa overkligt. Jag har inte representerat något av lagen under någon match. Att redan varit i tre klubbar i NHL har nog inte många varit med om.

– Här hemma har jag varit i två klubbar under hela mitt liv. Där borta har jag varit i tre klubbar utan att ens varit där, vilket känns lite konstigt.

Nu går alltså resan vidare till Nashville.

– Först kändes det lite konstigt. Jag byggde en relation med Vegas och sedan med San José. Sedan förstördes allt det och jag får börja om från noll igen.

– Det är inte något jag kan påverka. Det jag kan påverka är min hockey, så det är ingen mening att lägga något fokus på det andra utan jag tar varje dag som den är.

Vad vet du om Nashvilles organisation?

– Det finns ett par svenskar Nashville och det har spelat en del svenskar där. Ett varmt ställe att bo på, men jag vet egentligen inte något mer än det.

David Edstrom i sina nya NHL-färger. Foto: Ronnie Rönnkvist

Stannar i Frölunda

Säsongen 2024/25 kommer David Edström spela i Frölunda.

– Tanken är att spela i Frölunda en säsong till och fortsätta utvecklas där. Sitta i en bra roll och få spela mycket. Sedan får vi se vad som händer.

Om du blickar tillbaka på senaste säsongen, hur låter din sammanfattning av den?

– Jag var nöjd över säsongen. Jag tycker att jag tog steg hela tiden och kände att jag spelade min bästa hockey under slutspelet. Synd bara att vi inte räckte hela vägen.

– Slutspelsserierna mot både Skellefteå och Leksand var riktigt häftigt. Mitt första slutspel, få spela en ”game seven” i Scandinavium och (Mikael) Ruohomaa avgjorde i ”overtime” var häftigt. Det blir gåshud bara jag tänker på det.

Vilka förväntningar har du på kommande säsongen?

– Först och främst är det skönt att bara kunna fokusera på Frölunda. Slippa tänka på att jag ska åka över på någon camp.

– För min del vill jag fortsätta ta kliv i spelet med puck, bli starkare kring pucken och ta för mig mer.

Blir det först ett SM-guld med Frölunda och sedan NHL?

– Det är tanken, avslutar David Edstrom med ett leende.

David Edstrom hoppas på en drömavslutning i Frölunda. Foto: Ronnie Rönnkvist

