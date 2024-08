ANNONS

Som junior var Kevin Korchinski ordinarie i Chicago Blackhawks den gångna säsongen. Den kommande säsongen kan det 20-årige backlöftet inleda i farmarligan med Rockford IceHogs, rapporterar Chicago Sun-Times.

Trots sin ringa ålder loggade Kevin Korchinski närmare 20 minuters istid per match på Chicago Blackhawks blålinje den gångna säsongen. Backen, som producerade 15 poäng på 76 matcher, kan emellertid komma att få inleda den kommande säsongen i farmarligan.

I och med att Korchinski fyllt 20 år under sommaren är backlöftet tillgänglig för spel i AHL i vinter. Enligt Chicago Sun-Times pekar nu mycket på att Blackhawks kan komma att låta Korchinski inleda säsongen i farmarligan.

Har förstärkt backsidan

Kevin Korchinski, som draftades som sjunde spelare totalt 2022, lyckades spela sig till en ordinarie backplats i Blackhawks tack vare imponerande spel under NHL-klubbens träningsläger förra hösten. Korchinski var tillsammans med New Jerseys storlöfte Simon Nemec den enda juniorbacken som var till största del ordinarie under den gångna säsongen och den enda juniorbacken i ligan som spelade uteslutande NHL-hockey.

Chicago Blackhawks har under sommaren förstärkt laget med backveteraner som Alec Martinez och T.J. Brodie, samtidigt som man skrivit kontrakt med ett stortalangen Artyom Levshunov, som Chicago valde som andra spelare totalt i sommarens NHL-draft.

