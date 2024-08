ANNONS

NHL-säsongen 2024/25 närmar sig. Inför säsongsstarten tar hockeysverige.se hjälp av Matt Larkin på DailyFaceoff för att gå igenom alla lag. Först ut är Anaheim Ducks, som har ett stort beslut att ta gällande en dalande stjärna som inte lyckats infria sin potential. Blir Trevor Zegras trejdad eller inte?

Den här texten är hämtad från hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff.com och är översatt från engelska till svenska.

Anaheim Ducks säsongen 2023/24

I NHL:s livscykel förlorar lag som bygger om säsong efter säsong, mognar och samlar långsamt på sig unga talanger tills den fasen plötsligt tar slut och laget börjar bli konkurrenskraftigt. Beväpnade med en ny tränare i Greg Cronin och några förvånansvärt stora värvningar under lågsäsongen i Alex Killorn och Radko Gudas, såg Anaheim Ducks redo ut att börja förbättra sig i en öppen Pacific Division förra hösten, även med Killorn på skadelistan till en början efter att ha brutit ett finger i en försäsongsmatch. Anaheim hade lite momentum i oktober och november och gick 7-4 på sina elva första matcher efter att ha satt ihop en segersvit på sex matcher.

Sedan slog verkligheten Ducks rakt i näbben. Skador hopade sig för den talangfulle unga forwarden Trevor Zegras, från inflammation i hans pubisben till, senare, en bruten fotled. Framtida stjärnan Leo Carlsson, tvåa i NHL-draften 2023, hölls borta från laguppställningen av och till när laget försökte hantera hans speltid, och han missade ändå betydande speltid med en knäskada. En åtta matcher lång förlustsvit i slutet av november satte Anaheim i ett hål de aldrig klättrade ur. De var NHL:s mest utvisade lag med stor marginal och hade ett bedrövligt boxplay, rankat 31:a i ligan, vilket avslöjade dem som ett allt jämt grönt lag som inte var redo att ta steget. Det slutade med att de bytte bort Zegras nära vän, Jamie Drysdale, till Philadelphia Flyers i januari, vilket eldade på ryktena om att Zegras skulle bli nästa spelare att trejdas.

Vid säsongens slut hade de förbättrat sig med bara en poäng från sin historiskt sett sämsta säsong, 2022/23. Ducks fick dock det tredje valet i NHL-draften och väckte uppmärksamhet genom att välja den offensivt begåvade forwarden Beckett Sennecke, som var rankad betydligt senare i draften än så.

Så det är "skölj och upprepa" för GM Pat Verbeek... på sätt och vis. Något år kommer alla unga talanger Anaheim har på varje position att samverka, och då får vi se det här laget explodera. Kan det äntligen ske 2024-25?

Leo Carlsson hade en rookiesäsong som bådar gott. Foto: Alamy/AP Photo

Anaheim Ducks nyförvärv och förluster

NYFÖRVÄRV

Robby Fabbri, LW

Brian Dumoulin, D

Jansen Harkins, C

Carson Meyer, RW

FÖRLUSTER

Jakob Silfverberg, RW (SHL)

Max Jones, LW (Bos)

Gustav Lindström, D (UFA)

Robert Hägg, D (VGK)

Benoit-Olivier Groulx, C (NYR)

Ben Meyers, C (SEA)

Glenn Gawdin, C (LA)

William Lagesson, D (DET)

Anaheim Ducks offensiv

Ducks kunde inte köpa sig ett mål förra säsongen och hamnade på en 30:e plats i NHL över lagen som gjorde flest mål, samt hade ett powerplay som rankades först på 25:e plats.



De låg sida vid sida med de bedrövliga San Jose Sharks och Chicago Blackhawks när det handlade om underliggande siffror i spel fem-mot-fem: skottförsök, skott, förväntade mål, målchanser, farliga målchanser. Inget fungerade. En del av problemet var att Anaheim sällan spelade med fullt lag. Frank Vatrano, som bar laget med karriärbästa 37 mål, Troy Terry och Ryan Strome var de enda forwards som spelade fler än 75 matcher. Carlsson, Mason McTavish, Zegras och Killorn spelade alla färre än 65 matcher.

Finns det anledning att förvänta sig offensiva förbättringar den här säsongen? Å ena sidan gjorde Ducks inga betydande förändringar i laguppställningen förutom att de skrev kontrakt med Robby Fabbri, som bör kunna bidra med 15-20 mål om han håller sig skadefri. Å andra sidan, utöver förmodat bättre tur med skador, bör vi se fortsatt utveckling inifrån när McTavish och Carlsson mognar in i sina långsiktiga roller som lagets två främsta centrar. Ducks bör också få ökat offensivt stöd från sina rörliga unga backar, varav de mest lovande är Olen Zellweger och Pavel Mintjukov. Den spelare med kanske störst potential att göra skillnad är Cutter Gauthier, som förvärvades i utbyte mot Drysdale. Gauthier var dominant på college innan han fick en försmak av NHL i slutet av förra säsongen.

Frank Vatrano var Anaheims stora spjutspets i fjol. Foto: Alamy/AP Photo

Det verkliga osäkerhetsmomentet är förstås Zegras. Kommer Ducks att byta bort sin fallna stjärna? Om inte, kommer de att göra honom till en heltidsvänsterforward? Zegras har underpresterat i sitt allroundspel, men han är fortfarande bara 23 och hans teknik är fortfarande elitnivå. Han kan fortfarande bidra om han stannar i Ducks, vilket antyds av en stark avslutning på säsongen 2023/24 där han noterade åtta poäng på de sista åtta matcherna.

Anaheim Ducks försvar

Ducks var ett av de sämsta defensiva lagen i NHL:s historia för två säsonger sedan. Även om de fortfarande var dåliga förra säsongen, släppte in tredje flest mål i ligan med 3,57 per match och låg på 31:a plats i boxplay (72,4 procent), förbättrade de faktiskt en hel del. De släppte in 0,52 färre mål och 6,6 färre skott per match. De låg på 20:e plats i förväntade mål mot per match vid spel fem mot fem. De spelade en tajtare stil under Cronin när de inte hade en parad till utvisningsbåset. En toppfyra med Mintjukov, Gudas, Zellweger och Cam Fowler har potential att fortsätta förbättras, och det finns sämre alternativ än att para den erfarne Brian Dumoulin med Jackson LaCombe i tredjeparet.

Ducks verkar åtminstone ha stoppat blödningen i egen zon, och många av deras främsta unga forwards förväntas bli betydelsefulla tvåvägsspelare, särskilt Carlsson, vars spel påminner om Anze Kopitars.

Anaheim Ducks målvakter

John Gibson hade en räddningsprocent på 92,1 under sina första sex NHL-säsonger och såg ut som en framtida Hall of Famer. Men när Ducks kollapsade gjorde han det också, och den försämrade versionen av Gibson har aldrig återhämtat sig. Han har haft en räddningsprocent på 0,900 de senaste fem åren. Han har ständigt varit omgiven av trejdrykten sommartid, men inget lag har varit villigt att ta över hans kontrakt, som fortfarande har tre år kvar med ett lönetaksträff på 6,4 miljoner dollar.

Gibson ledde ändå Ducks i antal starter förra säsongen med 44, men hans andel av arbetet fortsätter att minska i takt med att Anaheim övergår till Lukas Dostal som deras nya förstamålvakt. Dostals siffror totalt sett (14-23-3, 0,902) var bättre än Gibsons (13-27-2, 0,888) förra året, men i verkligheten var de inte så långt ifrån varandra. Bland 54 målvakter som spelade minst 25 matcher rankades Gibson faktiskt högre i räddade mål i spel fem-mot-fem över förväntan per 60 minuter, där han låg på 29:e plats med -0,6, medan Dostal landade på 50:e plats med -8,8.

John Gibson har inte rosat marknaden. Foto: Alamy/AP Photo

Anaheim Ducks coachstab

Greg Cronin kanske inte var ett välkänt namn inför förra säsongen, men han kom in med en enorm erfarenhet på proffsnivå, med flera år som assisterande och associerad tränare för Toronto Maple Leafs och New York Islanders, samt fem år som huvudtränare i AHL. Han förväntades ge det unga laget mer struktur och defensiv medvetenhet, och det lyckades han med.

Hans föregångare, Dallas Eakins, var känd för att skapa en mer avslappnad atmosfär i omklädningsrummet, medan Cronin införde hårdare ansvarstagande. Han var särskilt tuff mot Zegras, som bänkades under tredje perioden och förlängningen i en match i oktober, och efter säsongen lovade han att hålla resten av laget till en högre standard. Cronin anses inte vara den lättaste tränaren att spela för, men han verkar vara rätt person vid denna punkt i Anaheims ombyggnadsprocess.

Anaheim Ducks rookies

Mintjukov, Zellweger, Carlsson och Dostal spelade tillräckligt många matcher för att förlora sin rookiestatus. Gauthier spelade dock bara en match och går in i den här säsongen som en av de stora favoriterna till Calder Trophy, tillsammans med spelare som Macklin Celebrini och Matvej Mitjkov. Gauthier har en mångsidig spelstil; han har storleken och styrkan hos en powerforward, en veteranlik självsäkerhet och tillräcklig skottfärdighet för att leda NCAA i antal mål förra säsongen. Gauthier gjorde fler mål förra säsongen än någon annan college-spelare på 18 år.

Backen Tristan Luneau spelade sju NHL-matcher och visar prov på fin offensiv potential, särskilt som högerfattad, vilket Ducks behöver. De har höga tankar om honom, men han måste slå ut LaCombe för att få en plats, så det är möjligt att Luneau börjar året i AHL.

Den fysiska centern Nathan Gaucher debuterade i AHL förra året och har en tuff spelstil som kan hjälpa honom att relativt snart ta en plats i NHL, eftersom han passar väl i en checking-lineroll.

Kan Cutter Gauthier göra avtryck redan som rookie? Foto: Alamy/AP Photo

Tre brännande frågor för Anahiem Ducks

Kommer Trevor Zegras att avsluta säsongen som en Duck?

Med Gauthier och, så småningom, Sennecke som ansluter till kärnan tillsammans med Carlsson och McTavish, kan Zegras bli överflödig. Han sägs vara öppen för en flytt och en nystart, men Ducks kommer inte att ge bort en så talangfull spelare som en gång ansågs vara en framtida utmanare för Art Ross Trophy. Det skulle inte vara logiskt för Verbeek att sälja billigt efter Zegras skadefyllda säsong, så det kan ta månader – minst – att hitta en lösning här.

Vem kliver fram och blir Anaheims ledande center?

Det är ganska tydligt att Anaheim inte längre ser Zegras som sin förstacenter. Kommer den envisa McTavish att permanent ta över den rollen denna säsong? Eller kommer Carlsson att ta chansen och aldrig titta tillbaka? Carlsson verkar ha den högsta potentialen, vilket visas av att han platsade i NHL redan vid 18 års ålder, medan McTavish spelade sina nio matcher under sitt draftår innan han återvände till juniorligan.

Vem tar över rollen som långsiktig förstaback: Pavel Mintjukov eller Olen Zellweger?

Båda spelarna har enorm potential. Zellweger kommer troligen att bli den bättre målskytten, men Mintjukov var också ett offensivt vapen under sina juniordagar och har ett mer komplett spel. Det känns som om Mintjukov är framtiden. Det skulle inte vara förvånande om han tar ett kliv upp och leder alla Ducks-spelare i istid denna säsong.

Förutsägelse för Anaheim Ducks 2024/25

Ducks har just nu den fjärde längsta aktiva slutspelstorkan i NHL, med sex säsonger utan att ha nått slutspelet. För att bryta den trenden skulle det krävas en förbättring på ungefär 35 poäng för att nå dit i år. Med tanke på hur lite deras resultat förändrats under de två senaste säsongerna är det svårt att se Anaheim i slutspelet säsongen 2024/25. Men laget förbättrade sitt spel avsevärt förra året, och de borde göra fler mål när deras unga spelare blir självsäkrare. Även om de inte når slutspelet, skulle det inte vara överraskande om Ducks blir ett av ligans mest förbättrade lag. De kan mycket väl gå från 59 poäng till 80 och sluta femma eller sexa i Pacific Division den här gången.

