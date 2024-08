ANNONS

Per Svartvadet berättade förra veckan att han lämnat sitt uppdrag som hockeyexpert i Radiosporten. Nu blir han expert i TV4:s hockeysändningar.

I en intervju med Örnsköldsviks Allehanda bekräftade Per Svartvadet under förra veckan att han lämnat Radiosporten efter fem säsonger som hockeyexpert. Sportbladet hade samtidigt uppgifter som gjorde gällande att en flytt till TV4 stod för dörren för den tidigare MoDo-profilen – en flytt som nu är bekräftad.

Via sociala medier meddelade TV4 under gårdagen att Svartvadet kliver in som ny expert i kanalen.

"Mest matcher i Hockeyallsvenskan"

Svartvadet ser inte sig själv som någon ersättare till Niklas Wikegård, profilen som efter den gångna säsongen lämnade tv-jobbet för att bli sportsligt ansvarig i Djurgården.

– Det finns väl bara en Wikegård, så det kan vi utesluta. Men tanken är väl att jag ska göra mest matcher i Hockeyallsvenskan till att börja med, sen lär det säkert bli SHL-matcher också naturligtvis. Min roll blir nog mest att vara på fältet och vara expertkommentator. Jag tror det är ganska fullt i studion med alla duktiga namn som fyran har. Jag vill vara mer delaktig runt hockeyn, se fler matcher och det kommer jag få vara i mitt nya uppdrag. Jag ser fram emot det ute på arenorna och jag har ju gjort både SHL och Hockeyallsvenskan tidigare så jag behöver ingen inlärningsperiod. Sedan är det ju skillnad på att vara i tv och prata i radio, säger Svartvadet till Sportbladet.

