LISTA: Så mycket NHL-erfarenhet har SHL-klubbarna

Samtliga SHL-klubbar har spelare med meriter från NHL, men vissa har mer NHL-rutin än andra. Här är klubbarna som har mest och minst NHL-erfarenhet i SHL.

14. Malmö (71 NHL-matcher)

Robin Salo, 32 matcher

Lassi Thomson, 18 matcher

Fredrik Händemark, åtta matcher

Jakub Galvas, sex matcher

Henrik Haapala, fem matcher

Marek Langhamer, två matcher

Malmö har förstärkt med fyra NHL-meriterade spelare inför den kommande säsongen, men är trots det laget med minst NHL-erfarenhet bland SHL-klubbarna. Robin Salo är den som sticker ut i Malmö med sina 32 matcher för New York Islanders, medan Fredrik Händemark är den enda bland Redhawks svenskar att ha fått chansen att spela i NHL. Nyförvärvet Marek Langhamer är en av sex målvakter i SHL som spelat minst en NHL-match.

13. Leksand (95 NHL-matcher)

Peter Cehlárik, 40 matcher

Marek Hrivik, 24 matcher

Max Veronneau, 16 matcher

Lukas Vejdemo, 13 matcher

Justin Kloos, två matcher

Leksand har tappat en hel del NHL-erfarenhet inför den här säsongen, då spelare som Anton Lindholm (66 NHL-matcher) och Carter Ashton (54 matcher) lämnat dalalaget. Tillsammans utgjorde de förra säsongen mer än hälften av den NHL-rutin som Leksand hade i laget. Nu är de slovaiska stjärnorna Peter Cehlárik och Marek Hrivik de spelare som har flest NHL-framträdanden bland Leksandspelarna, där Lukas Vejdemo är den enda svensken med NHL-meriter i laget.

12. Örebro (154 NHL-matcher)

Jhonas Enroth, 153 matcher

Philip Holm, en match

Örebro är det lag som har minst antal spelare som fått chansen i NHL. Där är det också tämligen skilda världar mellan de två spelarna som fått chansen, då Philip Holm fick göra en match med Vancouver säsongen 2017/18, medan Jhonas Enroth är den målvakt i SHL som spelat flest matcher i NHL med sina 153 framtädanden. Från förra säsongen har man tappat två NHL-meriterade spelare i form av Mathias Bromé och Rasmus Rissanen.

11. Rögle (159 NHL-matcher)

Jacob Peterson, 83 matcher

Dennis Everberg, 70 matcher

Michael Kapla, fem matcher

Linus Sandin, en match

Nyförvärvet Jacob Peterson ansluter till Rögle som den mest NHL-meriterade spelaren i sitt nya lag, då han under sina tre säsonger i Nordamerika samlade på sig 83 matcher för Dallas och San Jose, varav sex av dessa matcher kom förra säsongen. Dennis Everberg spenderade två säsonger i Colorados organisation, medan Michael Kapla och Linus Sandin bara fick vara uppe och vända i NHL med New Jersey respektive Philadelphia.

10. Färjestad (207 NHL-matcher)

Oskar Steen, 60 matcher

Marian Studenic, 46 matcher

Joakim Nygård, 42 matcher

Joel Kellman, 38 matcher

Maxime Lagacé, 20 matcher

Viktor Lodin, en match

Två av Färjestads mest spänannde värvningar i Oskar Steen och Marian Studenic är även de som har mest NHL-rutin att stoltsera med i Karlstadslagets omklädningsrum den här säsongen. Steen spelade 60 matcher i Boston, men fick aldrig riktigt fotfäste i Bruins medan Studenic har fått matcher i NHL under de senaste fyra säsongerna.

9. MoDo (227 NHL-matcher)

David Rundblad, 113 matcher

Paul LaDue, 70 matcher

Alexander True, 27 matcher

Sampo Ranta, 16 matcher

Olle Eriksson Ek, en match

MoDo har klättrar från jumboplatsen under den gångna säsongen till en niondeplats när det kommer till NHL-erfarenhet bland SHL-klubbarna. Backveteranen David Rundblad är alltjämt den med mest NHL-rutin, medan nyförvärven Paul LaDue och Alexander True alla fått spendera en del tid i världens bästa liga.

8. Luleå (236 NHL-matcher)

Erik Gustafsson, 91 matcher

Linus Omark, 79 matcher

Mathias Bromé, 26 matcher

Brian O'Neill, 22 matcher

Brendan Shinnimin, tolv matcher

Frederic Allard, fyra matcher

Anton Levtchi, två matcher

Luleå har fyllt på kontot när det kommer till antalet NHL-matcher i sin trupp. Förra säsongen låg noteringen på 186 matcher, en notering som nu ökat till 236 matcher i och med förstärkningarna av Mathias Bromé, Brian O'Neill och Anton Levtchi. Erik Gustafsson är alltjämt den spelare i Luleå som har mest NHL-rutin med sina 91 matcher från tiden i Philadelphia.

7. Växjö (237 NHL-matcher)

Dennis Rasmussen, 139 matcher

Petter Granberg, 45 matcher

Otto Koivula, 28 matcher

Joel Persson, 13 matcher

Joachim Blichfeld, åtta matcher

Keegan Lowe, fyra matcher

Liksom i Färjestads fall är det nyförvärven som kliver in direkt i toppen av den här listan i Växjö. Hemvändaren Dennis Rasmussen var ordinarie under en säsong med Chicago och samlade på sig totalt 139 matcher i NHL, medan Petter Granberg fick en del chanser innan han valde att återvända till Sverige. Finländaren Otto Koivula är den som senast spelade i NHL, då han gjorde åtta framträdanden med New York Islanders säsongen 2022/23.

6. Frölunda (302 NHL-matcher)

Christian Folin, 244 matcher

Arttu Ruotsalainen, 35 matcher

Carl Klingberg, tolv matcher

Max Friberg, sex matcher

Linus Högberg, fem matcher

Christian Folin drar ett stort lass när det kommer till NHL-erfarenheten i Frölunda, då han spelat mer än fyra gånger så många matcher som de resterande fyra spelarna i laget spelat i NHL tillsammans. Folin var ordinarie under delar av fem säsonger i NHL, innan han hamnade i AHL och slutligen i SHL. Nyförvärvet Arttu Ruotsalainen har 35 NHL-matcher på meritlistan, varav 18 av dessa kom med Buffalo under säsongen 2021/22. Ibland kan det vara lätt att glömma att lagkaptenen Max Friberg faktiskt spelat fyra hela säsonger i Nordamerika, där han skrapade ihop totalt sex NHL-matcher med Anaheim.

5. HV71 (394 NHL-matcher)

Tanner Kero, 134 matcher

Mattias Tedenby, 120 matcher

Henrik Borgström, 111 matcher

Joona Luoto, 23 matcher

Olle Alsing, fyra matcher

André Petersson, en match

Hugo Alnefelt, en match

Nyförvärvet Tanner Kero är den som har flest NHL-matcher på meritlistan i HV71 den här säsongen, där 32-åringens senaste framträdande i ligan kom under säsongen 2021/22. Även Mattias Tedenby och Henrik Borgström har spelat tresiffrigt antal matcher i ligan, medan både André Petersson och Hugo Alnefelt fått nöja sig (än så länge?!) med varsin match i NHL.

4. Skellefteå (704 NHL-matcher)

Andreas Johnson, 259 matcher

Oscar Lindberg, 252 matcher

Pär Lindholm, 106 matcher

Oscar Möller, 87 matcher

Liksom HV71 har Skellefteå tre spelare med över 100 matcher i NHL, varav två som till och med passerat 250 matcher i ligan. Före Oscar Lindberg är Andreas Johnson är den mest meriterade spelaren sett till både antalet NHL-matcher och NHL-poäng hos den regerande mästaren. Även sjukskrivne Oscar Möller hann med en sväng i NHL innan han flyttade hem till Sverige. Noterbart är att Möller gjorde 40 matcher i Los Angeles Kings för 16 år sedan, då han fortfarande var junior.

3. Timrå (843 NHL-matcher)

Magnus Pääjärvi, 467 matcher

Anton Lander, 215 matcher

Tim Erixon, 93 matcher

Jonathan Dahlén, 61 matcher

Anton Wedin, fyra matcher

Filip Hållander, tre matcher

Den klubb med flest svenska spelare med NHL-meriter är Timrå, varav fem av dessa även spelat juniorhockey i klubben. Magnus Pääjärvi kom fram som en stortalang i Timrå och blev redan som sistaårsjunior ordinarie i Edmonton Oilers. Även Anton Lander var ordinarie i Oilers under några år, även om han fick varva NHL-matcher med tid i farmarligan under alla utom en säsong i Nordamerika. Filip Hållander är den spelare av dessa som senast gjorde ett NHL-framträdande, då han fick spela tre matcher med Pittsburgh säsongen 2022/23.

2. Linköping (1 164 NHL-matcher)

Lance Bouma, 357 matcher

Nick Shore, 299 matcher

Oscar Fantenberg, 124 matcher

Christoffer Ehn, 114 matcher

Remi Elie, 107 matcher

Ty Rattie, 98 matcher

Patrick Russell, 59 matcher

Rasmus Rissanen, sex matcher

Ingen klubb kan ställa upp med fler NHL-meriterade spelare i sin laguppställning än vad Linköping kan göra. Inte mindre än åtta spelare i årets LHC-lag har spelat i NHL, varav fem har gjort över 100 matcher (och Ty Rattie med 98). Alla utom Rasmus Rissanen, som fick göra sex matcher med Carolina under sina fem säsonger i klubben, har vid ett tillfälle varit mer eller mindre helt ordinarie i NHL, också.

1. Brynäs (1 992 NHL-matcher)

Jakob Silfverberg, 802 matcher

Johan Larsson, 488 matcher

Oskar Lindblom, 337 matcher

Jordan Schroeder, 165 matcher

Christian Djoos, 155 matcher

Erik Källgren, 24 matcher

Anton Rödin, tre matcher

När MoDo kom upp till SHL förra säsongen gjorde man det som den klubb med minst NHL-erfarenhet i ligan. När Brynäs nu är tillbaka i SHL gör man det med ligans mest NHL-erfarna spelartrupp. Jakob Silfverberg drar så klart ett tungt lass i detta med över 800 matcher, men även Johan Larsson, Oskar Lindblom, Jordan Schroeder och Christian Djoos har spelat sin beskärda del av NHL-hockey. Frågan är vilken betydelse denna erfarenhet kommer att ha under comebacksäsongen i SHL?

