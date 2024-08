ANNONS

Doug Armstrong valde att använda sig av offer sheets för att plocka Philip Broberg och Dylan Holloway från Edmonton Oilers. St. Louis-bossen försäkrar nu att det inte var något personligt mot vännen, tillike Oilers nytillsatte general manager, Stan Bowman.

– Jag skulle ha gjort samma sak mot min mamma om det var hon som ledde Oilers, säger han till St. Louis Post-Dispatch.

Det hör inte direkt till vanligheterna att NHL-klubbarnas general managers väljer att nyttja möjligheten att erbjuda så kallade offer sheets till restricted free agents.

St. Louis Blues general manager Doug Armstrong valde dock att nyttja sitt lönetaksutrymme genom att erbjuda två offer sheets till Edmonton-spelarna Philip Broberg och Dylan Holloway, som båda accepterade erbjudandena som Blues presenterade.

I utbyte får Edmonton ett andrarundeval och ett tredjerundeval.

“Skulle gjort samma sak mot min mamma”

Armstrong försäkrar emellertid att beslutet att erbjuda offer sheets till två av Oilers spelare inte var något personligt mot vännen, tillika klubbens nytillsatte general manager, Stan Bowman.

– Jag tror att det har rapporterats att jag inte skulle ha gjort så här mot “Kenny” Holland. Det är så långt från sanningen man kan komma. Jag skulle ha gjort samma sak mot min mamma om det var hon som ledde Oilers, säger Armstrong till St. Louis Post-Dispatch.

“Ett verktyg som alla borde använda”

Armstrong menar inte heller att han brutit någon slags hederskodex bland general managers genom att nyttja möjligheten att erbjuda offer sheets.

– Om det finns någon GM-kod att inte använda sig av offer sheets så har ingen mejlat mig. Det är ett verktyg som alla använder och borde använda, säger Armstrong.

Innan St. Louis svepte in och plockade Philip Broberg och Dylan Holloway via offer sheets var Jesperi Kotkaniemi den senaste spelaren att byta klubb via ett offer sheet då han skrev på ett ettårskontrakt värt 6,1 miljoner dollar med Montréal sommaren 2021 och således lämnade Carolina. Detta var två år efter att Canadiens erbjudit Hurricanes storstjärna Sebastian Aho ett offer sheet, ett erbjudande som Carolina valde att matcha och således fick behålla finländaren.

