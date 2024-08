ANNONS

Gustav Rydahl missade stora delar av fjolårssäsongen på grund av skada. Nu rapporterar Göteborgs-Posten att Frölundaforwarden missar försäsongsturneringen i Strömstad.

I helgen spelar Frölunda försäsongsturneringen i Strömstad mot Leksand, Färjestad och HV71. Göteborgslaget kommer att göra det utan Gustav Rydahl i laget.

Under gårdagen tvingades han kliva av lagets träning – och under tisdagen återfanns han inte på is med Frölunda. För Göteborgs-Posten bekräftar tränaren Roger Rönnberg att Rydahl inte kommer till spel i helgens matcher.

– Vi får skynda långsamt. Han kommer inte vara med i Strömstad Hockey Classic, säger Rönnberg till tidningen.

Genomgick ryggoperation i våras

Gustav Rydahl återvände till Sverige efter en säsong i Nordamerika och var en av Frölundas högprofilerade värvningar inför den gångna säsongen. Den 29-årige värmlänningen kom bara till spel i 24 matcher för Frölunda under säsongen 2023/24 till följd av skadebekymmer. Under våren genomgick Rydahl en ryggoperation för att få bukt på ett problem med en nerv.

Rydahl har två SM-guld på meritlistan, ett med Frölunda (2015) och ett med Färjestad (2022) och har under sina år i SHL spelat totalt 395 matcher och producerat 114 poäng.

