ANNONS

I november greps Milan Lucic misstänkt för att ha misshandlat sin fru. Sedan dess har veteranen inte spelat – men nu siktar han på en återkomst till ligan, enligt Daily Faceoffs insider Frank Seravalli.

Veteranforwarden Milan Lucic hann spela blott fyra matcher med Boston Bruins innan han i november greps av polis misstänkt för att ha misshandlat sin fru. Enligt Boston Globe, som tagit del av polisrapporten, ska den 36-årige forwarden ha dragit sin fru i håret samt försökt att strypa henne.

Lucic nekade till anklagelserna och i mitten av februari lades fallet ned. Veteranen var därefter tjänstledig från sitt kontrakt med Boston under den resterande delen av säsongen, ett kontrakt som löpte ut i somras.

Nu siktar Lucic på en återkomst till ligan.

Daily Faceoffs insider Frank Seravalli rapporterar att Lucic hållit igång med sin träning i New Jersey i ett försök att fortsätta spela. Veteranen skulle dock behöva släppas in i ligan igen, då Lucic i samband med gripandet i november gick in i NHL/NHLPA:s assistansprogram, ett program han alltjämt är en del av.

Den 36-årige powerforwarden har spelat 1 177 NHL-matcher med Boston Bruins, Los Angeles Kings, Edmonton Oilers och Calgary Flames under sina 17 säsonger i NHL. På dessa matcher har han noterats för totalt 586 poäng och 2011 blev Lucic Stanley Cup-mästare med Boston Bruins.

TV: Kevin Stenlund efter Stanley Cup-segern