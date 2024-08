ANNONS

Efter två raka finalförluster så har Djurgården gjort om en omstart i sin satsning mot SHL då Niklas Wikegård klivit in och profiler som Dick Axelsson och Patrick Thoresen värvats.

För hockeysverige.se ger experten Per Svartvadet sin syn på Djurgården inför den kommande säsongen:

Wikegård rätt man för jobbet: “Han står för den här Järnkaminsgrejen”

Hyllar ‘gubbvärvningarna’: “Kommer vara ovärderlig då det drar ihop sig till slutspel”

Nya tränaren: “Tycker att det är ett positivt namn”

Tror på SHL-avancemang: “Det är dags för Djurgården nu”

Djurgården gör en nystart eller omstart om ni så vill. Eller är det verkligen en nystart att plocka in före detta Djurgårdsprofiler så som Niklas Wikegård, Dick Axelsson och Patrick Thoresen?



Radiosportens Per Svartvadet:

– I Niklas Wikegård får Djurgården först och främst in ett etablerat namn för alla inom hockey, men även för supportrarna och samarbetspartners som kan få en ny tilltro. Jag tror även att det kanske gör att Djurgården får in mer pengar, säger Per Svartvadet till hockeysverige.se och fortsätter:

– Han står för den här Järnkaminsgrejen så bara att han kliver in där tror jag gör att mentaliteten ändras lite. Åtminstone första säsongen. En bra värvning av Djurgården.

“När du kommer in som ny måste du sätta din prägel på verksamheten”

Per Svartvadet ser inte heller att det skulle vara några problem med att 60-åringen från Gävle inte varit i den dagliga verksamheten på många år.

– Nej, egentligen inte. Han har hållit på med hockey mer eller mindre varje dag på olika nivåer. Kontaktnät har han. Hockey kan han.

– Sedan kommer han ha hjälp med det dagliga av tränarna på is och kommer säkert ha en grupp han tar hjälp av då det kommer till spelarrekrytering och sådant. Jag tror att han har bra koll på allt det där.

– Allting avläses till slut i resultat på något sätt, men med en bra start tror jag att det kommer rulla på bra för Djurgården.

Niklas Wikegård har klivit in och ruskat om truppen i Djurgården. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Niklas Wikegård har redan städat ur en hel del i Djurgården, vilket Svartvadet ser som rätt väg att gå.

– Ja, det tycker jag. Sedan är inte jag rätt man att säga att han tagit bort och tagit in rätt.

– När du kommer in som ny måste du sätta din prägel på verksamheten bara för att göra någonting. Det värsta är att ärva ett gammalt lag och inte göra någonting. Nu fick visserligen Wikegård en trupp, men agerade också.

– Det kostar antagligen lite extra pengar. Jag tror ändå att han visste om det då han började och att klubben budgeterat med det oavsett om det var externa pengar eller i Djurgårdens egna budget. Jag tycker att det var helt rätt.

“En sådan profil skulle alla lag vela ha”

En av värvningarna Niklas Wikegård gjort är att plocka in Dick Axelsson, 37 år.

– Jag har alltid gillat Dick. Framför allt eftersom han är teknisk, skicklig, kan avgöra matcher och bryta mönster.

– Nu har han inte spelat på ett tag. Visst, han är 37 år och blir inte rappare, men hans erfarenhet är ovärderlig. Hans skicklighet kommer också vara ovärderlig då det drar ihop sig till ett framtida slutspel för Djurgården.

– Kommer Dick upp i ett bra skick, får vara skadefri och kan spela hela vintern kommer han naturligtvis vara en nyckelspelare för Djurgården. Jag ser fram emot att följa Dicks säsong i Djurgården.

Dick Axelsson har gjort comeback i Djurgården återigen. Foto: Ronnie Rönnkvist

Han är en profil även utanför hockeyn, hur tänker du då kring hans betydelse för HockeyAllsvenskan?

– En sådan profil skulle alla lag vela ha. Nu är han i Djurgården, i ett Stockholm som törstar efter ett SHL-lag. Djurgården får en boost av att han är med på isen.

– Han kommer garanterat leverera citat om han nu inte bara gör mål och assist. Citat kommer han definitivt leverera. Positivt för HockeyAllsvenskan.

“Blev imponerad över vilken klass han fortfarande höll”

Ny är också Patrick Thoresen som fyller 41 år i november.

– Det är alltid bra med spelare som brinner när man är så pass gammal för att vara hockeyspelare.

– Skicklig, erfaren och kommer vara nyttig med att hålla i pucken och lugna ner yngre spelarna. Det är en bonus för Djurgården att få in två så rutinerade spelare med Djurgårdshjärta just till den här säsongen då det är väldigt vidöppet kring vilket lag som kommer gå upp. Det finns ingen favorit som det gjorde tidigare då det ramlat ur ett SHL-lag.

– Jag följde Patrick Thoresen på plats under senaste VM och blev imponerad över vilken klass han fortfarande höll. Ännu en bra värvning av Djurgården.

Patrick Thoresen är 41 år – men kan än. Foto: Andrea Branca/Just Pictures/Alamy

Djurgården valde även att plocka in en ny tränare i form av Robert Kimby. Relativt oerfaren och har förutom fyra säsonger i Almtuna gjort en säsong som assisterande i Björklöven och ett antal säsonger i Hockeyettan och Division 2 med Enköping och Bålsta.

– Han har varit på gång till Djurgården ett tag så han är nog en som Wikegård inte ligger 100 procent bakom att man värvade honom.

– Jag tycker att det är ett positivt namn. Han vet hur HockeyAllsvenskan fungerar, har bra driv och energi. Dessutom kommer han kompletteras med Micke Holmqvist som varit där under några år nu.

– Jag tror att Djurgården har en bra ledarstab som kommer ställa krav på de här killarna. Dessutom har Djurgården Wikegård som kommer backa upp. Kul konstellation och bra för Djurgården där dom är nu, men även in i framtiden, med tränarhockeymässigt, unga killar.

“Känns som det här är deras bästa chans under de tre åren dom varit nere”

Vilket Djurgården tror du att vi får se i vinter?

– Jag tror att vi kommer få se ett Djurgården som vill ha mycket puck, går rakt på mål och kommer vara väldigt fokuserade under matcherna. På så vis var det helt rätt för Djurgården att få in Wikegård och äldre hungriga killarna.

– För två år säsonger tycker jag att Djurgården gjorde det jättebra i HockeyAllsvenska-finalen, men blev fällda av lite skador. Där var man i alla fall nära. Förra säsongen tycker jag inte att Djurgården var lika nära.

– En tredje satsning kan då vara tuff att driva igenom. Nu känner jag ändå att det är ett helt annat go i Djurgården. Jag tror att dom kommer sticka ut haken, säga att dom ska vinna serien och gå upp. Djurgården kommer göra en jättebra säsong.

Robert Kimby har klivit in som ny tränare för Djurgården. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Är det Djurgårdens tur att ta steget upp nu?

– Man har sagt Björklöven några gånger när dom satsat och som även nu byggt nytt. Klart att det kommer bli en kapprustning och race mellan framför allt dom två.

– Sedan finns det lag bakom som kan fälla Djurgården eller Björklöven i en kvarts- eller semifinal. Till och med i en final.

– Det känns som det här är deras bästa chans under de tre åren dom varit nere. Jag tror att det är dags för Djurgården nu.



Nu är det visserligen bara augusti, men vilka lag ser i den Hockeyallsvenskafinalen framåt våren?

– Det är alltid svårt att svara på det så här tidigt eftersom lagen fyller på med spelare inför framför allt ”deadline” i februari.

– Med trupperna lagen har nu och den vetskap jag har skulle jag ha svårt att se att andra lag än Djurgården och Björklöven i en final. Det skulle faktiskt vara en skräll.

– Osvuret är bäst, men ska jag sätta mina pengar, dom få jag har kvar, på två lag så säger jag Djurgården och Björklöven, avslutar Per Svartvadet.

