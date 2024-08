ANNONS

Patrick Thoresen lämnade Storhamar för Djurgården.

Då blir det en svensk som ersätter ikonen som lagkapten – Jacob Berglund tar över C:et i Storhamar.

Den norska klubben Storhamar blev utan lagkapten då Patrick Thoresen valde att lämna för att återvända till svenska Djurgården för att hjälpa klubbens satsning mot att ta sig tillbaka till SHL.

Storhamar, som blev mästare i Norge förra säsongen, har nu utsett Thoresens ersättare som lagkapten – och det blir en svensk som får äran.

Under torsdagen meddelar klubben nämligen att det blir Jacob Berglund som tar över “C:et” till den kommande säsongen. Storhamar skriver på sin hemsida att han blir den fjärde svenska lagkapten i klubbens historia.

Jacob Berglund var Storhamars näst bästa målskytt under förra säsongen med 23 mål. Totalt under säsongen, både grundserie och slutspel inräknat, så gjorde han 59 poäng på 58 matcher. Han är just nu inne på sin tredje sejour i klubben och till hösten går han in i sin femte hela säsong med Storhamar.

32-åringen har Malmö Redhawks som moderklubb och hemma i Sverige har han spelat 176 matcher i HockeyAllsvenskan för Malmö och Troja-Ljungby. Berglund har dock tillbringat en majoritet av sin karriär utomlands där han har spelat i USA, Kanada, Norge, Schweiz, Tyskland, Lettland, Ryssland och Kazakstan. Han har även fått göra några landskamper för Tre Kronor.

