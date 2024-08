ANNONS

Julius Bergman har återvänt till Sverige igen för spel i Nybro Vikings efter en kort utflykt till Slovakien.

För hockeysverige.se berättar backen nu om klubbvalet, det längre kontraktet samt det oväntade uppbrottet med Södertälje i början av året.

– Jag testade dem lite och tänkte “hur mycket vill ni att jag ska spela med er?”. Då valde de att säga att “du får gå om du vill”, säger Bergman.

Åtta klubbar på sju år och ett större antal flyttar både inom och utanför Sverige.

Då kände Julius Bergman att han ville komma hem och landa.

Efter att ha avslutat förra säsongen nere i Slovakien med Slovan Bratislava så har 28-åringen återvänt till svensk ishockey för spel i HockeyAllsvenskan.

I början av augusti presenterades backen nämligen av Nybro Vikings och han är just nu inne på sin andra träningsvecka på is med klubben.

– Det har varit skönt att komma igång. Man har ju längtat i princip hela sommaren efter att få gå på is och komma igång med grejerna, säger Bergman till hockeysverige.se.

Det har också varit en lite annorlunda start i den nya klubben. Han skrev på för Nybro den andra augusti och den femte augusti så var det dags för första isträningen. Bara tre dagar senare skulle Bergman och Nybro redan snöra på sig skridskorna för den första träningsmatchen mot Växjö, trots att de endast gjort några enstaka ispass innan dess.

Att spela första träningsmatchen så tidigt in på försäsongen är ganska ovanligt men backvärvningen ser bara positivt på upplägget.

– Det har varit ganska skönt att få första matchen gjord. Även om man inte ska titta för mycket på det så får man ändå ett litet kvitto på vissa saker, säger Bergman och fortsätter:

– Att spela matcher är ju det vi ska göra hela vintern så jag tycker ändå att det är bra att det ligger en match tidigt så får man igång flåset och benen samt känna lite på pucken direkt. Det är bra att kunna komma in i matchsituationer som man inte kan göra på samma sätt på träning. Jag tror att det bara är nyttigt och alla vill ju spela.

Valet av Nybro: “En spännande klubb”

Julius Bergman har Karlskrona som moderklubb men i seniorkarriären har han spelat för klubbar som Frölunda, Brynäs och Södertälje. När han nu har flyttat till Nybro så upplever backen att det är en mer familjär känsla då det är både en mindre stad och organisation.

– Allting har varit jättebra tycker jag. Alla människorna runt omkring klubben har varit väldigt välkomnande och gör ett jättebra jobb för att man ska komma in i det. Det känns både välkomnande intimt så det har varit en väldigt bra start.

– Det känns som att det är lite mer familjärt så jag har bara varit positivt överraskad kring allting från de som jobbar på kansli eller funktionärerna. Alla känns tajta och gör ett gott jobb tillsammans.

Julius Bergman är tillbaka i svensk hockey efter att ha skrivit på för Nybro. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Förra säsongen så inledde backen i Södertälje men lämnade i januari och flyttade då i stället ner till Slovakien. Inför den kommande säsongen så valde Bergman sedan att flytta ner till Småland.

Varför blev det Nybro för din del?

– Jag hade pratat en del fram och tillbaka med Mikael Aaro (ny sportchef i Nybro) och fått ett bra intryck. Sedan är Nybro en spännande klubb som är på väg någonstans. Bollen är redan i rullning och jag känner att jag vill vara med på den resan.

– Det känns bra att få skriva ett längre kontrakt och vara en del av föreningen på den här resan. Det kändes som att klubben verkligen tror på en och som att de verkligen ville ha mig så allting kändes bara bra.

Du är hoppfull om att få en bra roll i laget då också?

– Det ska spelas om grejerna också men när vi pratade så ville vi båda samma sak och det träffade rätt.

Uppbrottet med SSK: “Kom plötsligt för mig”

2024 har varit ett händelserikt år hittills för Julius Bergman. Inte nog med att han har blivit pappa för andra gången så har han även hunnit med att byta klubb vid tre tillfällen.

Han hade ursprungligen kontrakt med Södertälje till 2025 men i januari kom plötsligt det oväntade beskedet att Bergman bryter sitt avtal med SSK och i stället flyttar ner till Slovakien. En övergång som överraskade de flesta inom hockey-Sverige.

Nu berättar Bergman sin version av situationen där han lämnade Södertälje för spel i den slovakiska ligan.

– Jag fick ett kontrakt i handen (av Slovan Bratislava reds. anm) och något att ta ställning till. Med det sagt så är det inget ont mot SSK och det var inga hard feelings mellan oss.

Uppbrottet med Södertälje kom oväntat för alla inblandade. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Julius Bergman menar också att det hela kom lite från ingenstans.

– Ja, det kom plötsligt för mig också. Det var några dagar innan deadline och jag var inställd på att vara med och slutspel med Södertälje. Sedan testade jag dem lite och tänkte “hur mycket vill ni att jag ska spela med er?”. Då valde de att säga att “du får gå om du vill”. Sedan blev det som det blev.

– Jag vet heller inte vad som har sagts bakom stängda dörrar och allt sådant men jag hade varit helt fine med att stanna i SSK och jag hade bara tänkt vara kvar och spela slutspel.

Men det var inte så att du kände att detta var en chans du inte kunde tacka nej till?

– Nej, jag fick fundera en stund kring det hela och beslutet togs inte förrän i de sista timmarna som Slovan gav mig att fundera. Men det var inget lätt beslut för att man sätts ju i en sits liksom. Det är inte bara hockeyn att tänka på utan även familjemässiga saker att fundera på. Vi väntade vårt andra barn så det tog hårt, det var inte bara att dra. Men det fattades ett beslut och det blev ju som det.

Ångrar du dig?

– Nej, jag ångrar ingenting kring hur det blev. Det var inget som jag hade sett komma men jag ångrar det inte.

“Det är mycket som ska klaffa om man ska dra utomlands”

I HockeyAllsvenskan hade Julius Bergman gjort 18 poäng på 34 matcher för Södertälje och han anslöt sedan till Slovan Bratislava som hade haft en tuff första halva på säsongen. Han avslutade sedan med 1+2 på tio matcher i grundserien och därefter åkte huvudstadslaget ut direkt i kvartsfinalen då de förlorade med 4-0 i matcher mot Kosice.

– Det var en bra tid där, absolut. Slovan är ju en stor klubb och jag trivdes bra där. Sedan är det klart att resultatet inte blev som vi ville men laget kom från en tuff situation sedan tidigare. Så att bara ta sig till slutspel var väl bra eftersom de låg näst sist tidigare under säsongen. Men det är klart att vi ville mer.

Julius Bergman har tidigare i sin karriär spelat 114 SHL-matcher. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Vad märkte du av för skillnader med att spela här hemma och att spela i Slovakien?

– Spelet är mer strukturerat i Sverige men jag tycker att det märks att de försöker där nere och på väg någonstans med hur hockeyn spelas. Men det är mer struktur här i Sverige.

Efter tiden i Slovakien, kände du att du ville hem till Sverige för den nya säsongen?

– Ja, det gjorde jag. Både jag och familjen kände att det blev bäst och med familjesituationen med en nyfödd så är det det bättre att spela i Sverige. Det är mycket som ska klaffa om man ska dra utomlands med barnen och allt sådant. Det är inte bara mig själv för då hade man ju bara kunnat flytta in i en etta. Så det var Sverige som var fokuset.

Skrev ett längre kontrakt: “Vill inte känna sig som en spelpjäs”

Nu är det alltså spel i Nybro Vikings som väntar för Julius Bergman och han är också där för att stanna.

När 28-åringen presenterades av den småländska klubben så stod det klart att han hade skrivit på ett treårskontrakt med Nybro. Det är generellt sett ganska ovanligt att en spelare i den åldern skriver ett längre kontrakt i HockeyAllsvenskan.

Hur gick tankarna kring att skriva ett avtal för tre år?

– Jag är jätteglad att ha skrivit ett längre kontrakt. Det gör ju att det finns något att bygga vidare på och jag kan vara med och hjälpa klubben under en längre period och vara med en resa. Det kändes som att det är dags för mig att kunna få bidra till klubben över en längre tid.

Julius Bergman har flyttat till Nybro för att stanna. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Handlar det om att få lite av en trygghet efter att ha flyttat runt mycket de senaste åren?

– Det är ju så det har blivit och det händer saker hela tiden liksom. Men just nu så känns det absolut som en trygghet och bara roligt att vara få vara med på en längre resa. Att bygga upp någonting som Nybro Vikings står för och kunna vara med och bidra under en längre period, inte bara känna sig som en spelpjäs liksom.

– Det ger en hel del och jag ska fortsätta spela bra ishockey och utvecklas som spelare och människa. Det finns absolut förutsättningar att göra det i Nybro och inte bara för mig utan för alla spelare i laget också. Det spelar också in i helhetsbilden av att flytta hit.

Nybro överraskade som nykomling i fjol med en åttondeplats i HockeyAllsvenskan och inför det “svåra andra året” så har klubben flyttat fram sina positioner ytterligare.

Backen känner då också av vibbarna av att ha kommit till ett lag som är på väg i en spännande riktning.

– Bara under de första veckorna här nu så känner man redan att det är ett bra go i laget, allt från coacher, ledare och spelare till de på kansliet eller runt om föreningen. Alla vill framåt och sätta sin egna stämpel. Allting känns bara bra hittills. Vi har bra spelare i laget och träningarna ser bra ut med bra fart och energi. Så det blir spännande att se vad vi kan göra när säsongen börjar, avslutar Julius Bergman.

