Södertälje har hittat sin nya klubbdirektör. Via sin hemsida meddelar klubben att Kalle Boumedienne blir klubbens nya klubdirektör och vd.

I juni meddelade Södertälje att Robert Andersson skulle lämna sin roll som klubbdirektör och att klubben inlett jakten på en ersättare. Nu har man hittat sin nya klubbdirektör.

Via sin hemsida meddelar klubben att Kalle Boumedienne blir ny klubbdirektör och vd i SSK.

– Vi hoppas att tillsammans med Kalle kunna ta ytterligare kliv i ambitionen att utveckla SSK mot att bli en ledande förening, både på och utanför isen. Han är en driven ledare med en positiv personlighet och en härlig vinnarskalle vilket alla är bra egenskaper i den här miljön. Förutom att komma in i verksamhetens alla delar så fort som möjligt så blir givetvis en första prioritering att komma in i ekonomin givet läget med att vara under ett dispensår för elitlicensen, säger klubbens ordförande Peter Onstrand.

Boumedienne har lång erfarenhet från ledande positioner i näringslivet och är bror till Josef Boumedienne, som förra säsongen var assisterande tränare i Columbus Blue Jackets och som i våras fanns med i Tre Kronors VM-stab i Tjeckien.

Kalle Boumedienne tillträder i sin nya roll den 19 augusti.

