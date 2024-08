Fem intressanta centrar utan NHL-kontrakt

ANNONS

Många meriterade spelare saknar kontrakt inför NHL-säsongen 2024/25. Här undersöker Hunter Crowther fem centrar som kan hitta nya klubbadresser innan klubbarnas träningsläger inleds i september.

Den här texten publicerades först på hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff. Den är översatt från engelska till svenska.

Den senaste veckan har jag listat de bästa free-agent spelarna bland forwards, backar och veteraner. I min senaste lista tog jag inte med några centrar.

Om ett lag har en NHL-kalibrig center så gör man vad som helst för att behålla den spelaren. Dyker en NHL-kalibrig center upp på marknaden, via trejd eller på free agent-marknaden, gör man vad som kan för att få tag i den. Det är positionen som scouterna dreglar över i toppen av scoutinglistorna och det känns alltid som Kanada kommer till mästerskap med tolv stycken centrar.

Med drygt en månad kvar till att klubbarnas träningsläger inleds har nästan alla tillgängliga centrar hittat NHL-jobb inför den kommande säsongen och de som inte gjort det kan komma att tvingas ta ett provspelskontrakt. I dag tittar jag närmare på spelarna som kan erbjuda centerbredd för NHL-klubbarna.

Den första namnet på vår lista är Nick Cousins, som nyligen kunde bocka av den mäktiga "Stanley Cup-mästare"-rutan, även om han var en "healthy scratch" under hälften av Florida Panthers matcher.

Den 32-årige centern tog ett steg tillbaka förra säsongen när det gäller produktion, med endast sju mål och 15 poäng på 69 grundseriematcher. Det var hans lägsta notering sedan hans rookiesäsong 2015/16.

Cousins har aldrig i sin karriär snittat mer än 13 minuter per match, så plockar någon in honom i laget är det som fjärdekedjespelare eller som en trettondeforward. Den tidigare Soo Greyhound-spelaren är känd som någon som ofta går över gränsen när det gäller fysiskt och smutsigt spel, men ger lag ett fysiskt element som de kanske saknar.

Nick Cousins kan spela på gränsen. Foto: Chris O'Meara/AP Photo/Alamy

Mellan 2017/18 och 2019/20 kunde man hävda att Chris Tierney var en legitim topp-sex-forward, med riktigt bra passningsspel i offensiv zon och en hyfsad offensiv produktion med tre säsonger med eller runt 40 poäng innan han hunnit fylla 26 år.

Men hans produktion har sjunkit som en aktiekurs i september 1929 och kanadensaren blev plötsligt en fjärdekedjecenter som nu kan bidra med någorlunda bra spel i numerärt underläge.

Förra säsongen lyckades han bara samla ihop tolv poäng på 52 grundseriematcher med New Jersey Devils och han har ännu inte skrivit på för någon klubb inför säsongen 2024/25. Förvänta dig att ett lag erbjuder honom ett provspelskontrakt under träningslägret nästa månad.

Chris Tierneys produktion har sjunkit de senaste åren. Foto: Tony Gutierrez/AP Photo/Alamy

Colin White, som valdes i förstarundan av Ottawa Senators 2015, hade en stark rookiesäsong 2018/19 då han gjorde 41 poäng (14 mål och 27 assist). Han presterade så bra att klubben skrev ett sexårskontrakt med honom värt 28,5 miljoner dollar med en lönetaksträff på 4,75 miljoner dollar.

Men under de följande tre säsongerna lyckades White bara producera 20 mål och 51 poäng, samtidigt som han kämpade med skador och inte levde upp till förväntningarna. Efter säsongen 2021/22 placerade Senators honom på waivers och köpte sedan ut de sista tre åren av hans kontrakt.

Sedan dess har han gjort korta stopp hos Florida Panthers, Pittsburgh Penguins och Montreal Canadiens, där han endast samlade 15 poäng på 96 grundseriematcher och blev poänglös i 28 matcher förra säsongen. White kan möjligen få ett provspelskontrakt inför träningslägret, men det är stor chans att han redan har spelat sin sista match i NHL.

Har Colin White gjort sin sista NHL-match? Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP/Alamy

Rem Pitlick skulle kunna vara ett intressant tillskott för ett lag som bygger om sitt lag under nästa säsong. Efter att ha spelat endast 132 grundseriematcher i NHL under sex säsonger har Pitlicks karriär haft många stopp, starter och avbrott.

Han värvades av Chicago Blackhawks förra säsongen och även om han inte gjorde några poäng på nio matcher med klubben, imponerade han stort i deras AHL-lag Rockford IceHogs. Där gjorde han 33 poäng (14 mål och 19 assis) på bara 27 matcher, inklusive fem poäng på fyra matcher i Calder Cup-slutspelet.

Den 27-årige har offensiva färdigheter i sitt spel och är mer fysisk än vad hans 178 centimeter och 84 kilo stora kropp antyder. Han skulle kunna vara ett värdefullt tillskott för ett lags tredje- eller fjärdekedja.

Rem Pitlick skulle kunna bredda en centersida i NHL. Foto: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/Alamy

Jag ska vara ärlig, Sam Gagner har varit en spelare jag har följt sedan hans legendariska säsong med London Knights i juniorligan 2006/07 och en spelare som jag i tystnad hejat på under hans 17-åriga NHL-karriär. Det finns spelare vars närvaro bara lyfter sina lagkamrater och fans och han är en av dem.

Nu är frågan om han har tillräckligt kvar i tanken för att hans karriär ska fortsätta? Under säsongen 2022/23 gjorde Gagner åtta mål och 14 poäng på 48 matcher med Winnipeg Jets och förra säsongen, under sin tredje sejour med Edmonton Oilers, producerade han fem mål och 10 poäng på 28 matcher medan han var en "healthy scratch" under hela Oilers slutspelsresa.

Det är svårt att avgöra var en 35-årig fjärdekedjespelare skulle kunna passa in i en laguppställning, då lag kanske föredrar att ge den platsen till en yngre spelare, en bättre box play-spelare, eller av vilken annan anledning som helst som de kan komma på. Som hockeyfan hoppas jag dock att han hittar ett NHL-lag nästa säsong. Ligan och dess fans skulle må bra av det.

Får Sam Gagner en ny NHL-chans? Foto: Chris O'Meara/AP Photo/Alamy

TV: Connor McDavid: "Mats Sundin var min idol"