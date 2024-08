ANNONS

3–1 blev 3–3 i tredje perioden. Trots det lyckades Småkronorna avgå med segern i premiären av Hlinka Gretzky Cup. Filip Ekberg blev matchvinnare när han satte det avgörande 4–3-målet i förlängningen - hans andra mål i matchen.

Samtidigt som Mondo Duplantis bjöd på OS-guld och världsrekord i Paris drog Småkronorna i gång sin säsong i Hlinka Gretzky Cup i Edmonton.

För premiärmotståndet stod Slovakien, ett lag svenskarna var storfavoriter att slå.

Förbundskapten Thomas Paananens manskap fick också en riktig pangstart på matchen. Drygt två minuter in i tillställningen satte Sverige hård press på Slovakien och vann pucken i anfallszon. Filip Ekberg, som väntas OHL-hockey med Ottawa 67 kommande säsong, bröt in på kassen och skickade in 1–0 bakom Michal Pradel i slovakernas mål.

Tidigt i andra perioden fick Sverige utdelning igen. Ett backskott från Axel Bröngel Larsson (Frölunda) styrdes av Ivar Stenberg (Frölunda) varpå Viktor Klingsell (Skellefteå) klämde in returen för 2–0. Det följdes upp av en slovakisk reducering innan Luleås stortalang Jakob Ihs Wozniak äntrade målprotokollet. I powerplay fixade han 3–1 efter att ha fått hjälp av en slovakisk försvarare. Forwardens passningsförsök styrdes nämligen in i egen kasse.

Småkronorna släppte in Slovakien i matchen

Med 3–1 i ryggen och 29–16 i skottövertag kändes den svenska segern kassaskåpssäker inför tredje perioden. Men det var den inte. Slovakerna överlistade svenska målvakten Love Härenstam (Luleå) två gånger om inom loppet av knappa tre minuter och tvingade fram en förlängning.

Väl där kunde Småkronorna döda tillställningen. Och återigen var det Filip Ekberg som blev målskytt. Framspelad av Viktor Klingsell bröt den före detta Almtunaforwarden in från vänsterkanten och lyfte in segermålet till 4–3 med en backhand.

För Klingsell var det tredje poängen i matchen då han lämnade isen med 1+2.

Sverige vann skottstatistiken med 46-29 och Love Härenstam stoppade 26 skott.

Härnäst väntar match mot Schweiz natten mot onsdag, svensk tid.

I den andra tidiga matchen i turneringen besegrade Tyskland överraskande Finland efter förlängning, 2–1. Gustavs Griva blev övertidshjälte för tyskarna. Finlands mål gjorde av Max Westergård, till vardags i Frölundas juniorverksamhet.