Tidigare i sommar avslutade Joe Pavelski sin fina NHL-karriär. Nu erkänner San Jose Sharks tidigare general manager Doug Wilson att han begick ett misstag när han valde att släppa forwarden sommaren 2019.

– Vi borde ha hittat ett sätt att behålla honom, säger han i en intervju med San Jose Hockey Now.

NHL-draften 2003 omtalas ofta som en av de bästa drafterna genom tiderna. Men faktum är att den spelare därifrån som gjort flest poäng inte valdes förrän i den sjunde rundan.

Inte mindre än 204 spelare han väljas innan San Jose Sharks plockade Joe Pavelski. 21 år senare har han avslutat sin karriär med 476 mål och 1 068 poäng på 1 332 NHL-matcher.

Amerikanen slog sig in i Sharks 2006/07 och representerade klubben i 13 säsonger, varav de fyra sista som lagkapten, innan han gick till Dallas Stars som free agent sommaren 2019.

Det var en flytt som omgärdades av en hel del diskussioner.

Trots att Pavelski skjutit 38 mål som 35-åringen valde Sharks att inte förlänga forwardens kontrakt. I stället valde man att satsa på Erik Karlsson, som hämtades in från Ottawa hösten 2018, och Evander Kane, som kom in från Buffalo under säsongen 2017/18.

I en intervju med San Jose Hockey Now talar den dåvarande general managern Doug Wilson ut om beslutet att släppa Pavelski, som hade fem produktiva säsonger i Dallas innan han avslutade karriären.

– Vi borde ha hittat ett sätt att behålla honom. Det var ett misstag, erkänner Wilson.

Joe Pavelskis ålder påverkade Sharks beslut

Spelarens ålder spelade en avgörande roll i beslutet.

– Ibland kan man överanalysera saker. Men som GM, med den kärlek jag hade för “Pavs” och förståelsen kring hur special han var, ser jag tillbaka på allting och att jag borde ha avfärdat all historisk data kring kontrakt till spelare i den åldern och sagt “skit samma”, säger han och fortsätter:

– Joe Pavelski har gjort saker som jag inte tror att någon annan i den här sporten har gjort i den åldern.

Doug Wilson tar på sig skulden för att Sharks inte hittade ett sätt att behålla Pavelski i klubben under hela karriären.

– Jag var GM. Jag tar fullt ansvar. Jag önskar att jaga bara hade sagt: “Vet ni vad? Han avviker från normen”. Det har han bevisat sig vara.

Wilson berättar också att han i samband med att Joe Pavelski avslutade karriären kontaktade spelaren, gratulerade honom till framgångarna och sa att han ångrade att han släppte honom.

– Han besegrade oddsen genom att draftas i sjunde rundan och spela ända tills hans fyllt 40 år.

