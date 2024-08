Hlinka Gretzky Cup: 20 talanger att hålla koll på

ANNONS

Under måndagen startar Hlinka Gretzky Cup i Edmonton. Småkronorna ställs mot Slovakien i premiären av en turnering som blir ett startskott på säsongen 2024/25 – och framför allt en indikation på vilka spelare som är hetast inför NHL-draften 2025. Steven Ellis ger er här en genomgång av de 20 mest intressanta spelarna i turneringen.

Den här texten är sedan tidigare publicerad på Hockeysveriges systersajt DailyFaceoff och har översatts från engelska till svenska.

Du vet när folk twittrar om hur mycket de saknar hockey på sommaren?

Här är ditt botemedel. En veckas sommarturnering där några av de bästa draftaktuella talangerna möts i Edmonton, Alberta.

Hlinka Gretzky Cup är det första stora evenemanget på draftkalender, där de bästa spelarna för 2025 och 2026 års drafter står i rampljuset framför representanter från alla 32 NHL-lag. Det är inte alltid den mest spännande hockeyn. Vanligtvis är det ett lag – Kanada – som dominerar, och spelarna försöker hitta sin form efter flera månaders uppehåll från tävlingsspel.

Men för de verkliga entusiasterna finns det inget bättre sätt att inleda säsongen på.

Anton Frondell missar Hlinka Gretzky Cup

Många av de bästa talangerna inför 2025 års NHL-draft är antingen för gamla för att spela (såsom James Hagens och Porter Martone), återhämtar sig från en skada (Anton Frondell och Michael Misa) eller, som i fallet med Ilja Riabkin, avstängd på grund av sin nationalitet. Och kanske är den skickligaste spelaren i hela turneringen, Gavin McKenna, den hetaste spelaren inför 2026 års NHL-draft. Men det finns fortfarande många högkvalitativa spelare att hålla ett öga på i Edmonton under den kommande veckan.

Hlinka-turneringen har åtta lag: Kanada, USA, Sverige, Finland, Tjeckien, Slovakien, Schweiz och Tyskland. Kanada besegrade Tjeckien i en spännande final i fjol där Malcolm Spence avgjorde efter övertid. Det var Kanadas andra raka guld och det 24:e totalt, där inget aktivt lag har vunnit mer än en gång i turneringens historia.

Turneringen äger rum i Edmonton från den 5 till 10 augusti, med de flesta matcherna på Oilers hemmaarena, Rogers Place. Här är en titt på 20 spelare du behöver känna till:

Matthew Schaefer, B (Kanada)

Vald som första spelare av Erie Otters i OHL-draften förra våren är den 185 cm långa försvararen är en otrolig skridskoåkare som alltid är aktiv i båda ändarna av isen. Offensivt har Schaefer stor potential, men han är också positionssäker och aggressiv i sin egen zon. Han hade ett hyfsat första år med Erie och noterade 17 poäng, men det fanns fortfarande mycket att lära. Jag känner att han visade att han kan vara ett konsekvent hot vid U18-VM och hjälpte till att förnya tron på att han kan bli en toppförsvarare i NHL. Jag är inte säker på att det är självklart att han väljs som första försvarare i draften nästa år, men jag tror att han har övertaget under ett år som inte kommer att domineras av högklassiga försvarare som 2024. Åtminstone kommer han att vara en av de bästa spelarna i Edmonton.

Caleb Desnoyers, C (Kanada)

Jag gillar verkligen Desnoyers, som togs som första spelare av Moncton Wildcats i QMJHL-draften 2023. Han gjorde omedelbart avtryck och spelade runt 20 minuter per kväll som rookie medan han visade upp snabbhet, skicklighet och tvåvägssmarthet. Han är inte någon som kommer att bli påkommen med att slappna av eller bara flyta runt – han är alltid engagerad i att vinna pucken varje gång han kan. Med sina 188 cm och 86 kg har han lagt på sig en hel del muskler sedan sitt draftår i QMJHL. Det finns mycket att gilla med Desnoyers, som skulle kunna ge QMJHL en välbehövlig framgång på talangfronten efter bristande representation i draften 2024. Dessutom hjälps han av sin erfarenhet från U18-VM.

Caleb Desnoyers mot Sverige på U18-VM i våras. Foto: Sipa US/Alamy Live News

Cole Reschny, C (Kanada)

Reschny var en av de mest imponerande nykomlingarna i hela CHL, med nästan en poäng per match under hela säsongen. Utöver att vara en stark playmaker har Reschny snabba fötter, en aktiv motor och är bra på att hitta positioner för att plocka upp returer. Han är liten, 175 cm, vilket ofta leder till att större försvarare dras till honom, men Reschny är smart nog att ofta ta sig ur problem. Hans spel vid U17 World Hockey Challenge var också fantastiskt. Om han och Gavin McKenna paras ihop igen, se upp.

Jackson Smith, B (Kanada)

Med sina 191 cm och 86 kg har Smith redan en utmärkt fysik för sin ålder. Han hade ett hyfsat första år med 29 poäng och 41 utvisningsminuter för Tri-City Americans i WHL, men jag känner att han mer och mer utvecklas mot att bli en defensiv back. Han är en riktig plåga att försöka ta sig förbi i en-mot-en-situationer eftersom han älskar att komma så nära inpå motståndaren som möjligt. På NHL-is tror jag att Smith inte kommer att ha några problem med att övermanna spelare som inte är vana vid de mer kompakta ytorna.

O’Brien väckte uppmärksamhet i år med Brantford tack vare sitt sätt att se isen. Tack vare sin spelskicklighet, särskilt under press, såg han redan ut som en veteran. O’Brien är varken stor eller fysiskt stark, men han gör ett utmärkt jobb med att behålla pucken på sin klubba och hans 51 assist är en bra start. Årets rookie i OHL 2024 är bara i början av något stort, och den här turneringen blir ett bra tillfälle att visa hur bra han är med pucken.

Émile Guité, FW (Kanada)

Guité var en man på ett uppdrag förra året. Efter att ha gjort sju mål och tio poäng på åtta matcher hjälpte han Canada White att vinna guld vid U17-mästerskapet. Han fortsatte sedan med att vinna QMJHL Rookie of the Year efter att ha gjort 25 mål och 57 poäng, vilket fick lagledningen i Chicoutimi att se smart ut för att ha tagit honom som andravalet i draften. Han är en dynamisk, skicklig forward som är lika bra som playmaker som avslutare, och få spelare i den här turneringen kan skapa målchanser lika bra som Guité kan.

Jacob Rombach, B (USA)

Det första som sticker ut med Rombach är hans storlek; han är 198 cm och inte rädd för att göra sig påmind. Lincoln Stars-försvararen är utmärkt på att tvinga fram turnovers och har ett bra skott, även om vissa scouter önskar att han använde det oftare. Han är inte den skickligaste försvararen i detta lag, men efter att ha tillbringat det senaste året i USHL kan man se att han har mognaden och hockey-IQ för att vara effektiv i sin egen zon.

Cooper Simpson, FW (USA)

Simpson är en av de mest renodlat skickliga spelarna i detta lag, efter att ha gjort över ett mål per match under sina senaste tre år av spel i high school-hockey i Minnesota. University of North Dakota-rekryten blev också mer bekväm ju mer han spelade med Tri-City i USHL förra året, och visade en bra blandning av snabbhet och skicklighet. Räkna med att Simpson spelar en stor roll för ett amerikanskt lag som behöver en hjälte.

Ben Kevan, FW (USA)

Jag förväntar mig att Kevan blir en av lagets främsta spelmotorer. Han kommer från en säsong med nästan en poäng per match i USHL med Des Moines Buccaneers, där trepoängsinsatser blev ett vanligt tema i slutskedet av säsongen. Kevan är smidig och smart med pucken och driver mot nätet lika bra som vilken annan spelare som helt. Detta är en utmärkt möjlighet för Kevan att bevisa sig själv framför scouter på en scen där amerikanerna kan vara en allvarlig medaljkandidat.

Adam Benák, C (Tjeckien)

Benák har utmärkt sig i de flesta internationella turneringar han har deltagit i, med sina tio poäng på fem matcher vid Hlinka Gretzky Cup redan i fjol som höjdpunkt. Den skickliga playmakern har redan spelat med HC Plzens herrlag i den högsta tjeckiska ligan och har gång på gång visat att han kan dominera även mot äldre motståndare. Han är framtiden för tjeckisk hockey, så länge han kan växa ur sin 170 cm långa kropp. Ser man enbart till skicklighet är Benák en topp-10-talang, och om han spelar som han gjorde förra året kommer tjeckerna att vara i en bra position.

Adam Benak - en av de största tjeckiska talangerna på länge. Foto: Vaclav Salek/CTK Photo/Alamy Live News

Radim Mrtka, B (Tjeckien)

På helt motsatt sida av storleksspektrumet är den 198 cm långa Mrtka definitivt intressant. Han är en tvåvägsförsvarare som inte är rädd för att spela fysiskt och har bra offensiva instinkter. Vi fick inte se dem i aktion vid U18-mästerskapet förra året, men efter att ha spelat några matcher med Trinecs herrlag såg vi någon som är mogen och svår att spela mot. Jag förväntar mig att han kommer att förbättra sina draftaktier avsevärt vid Hlinka.

Carlos Händel, B (Tyskland)

Händel var mäkta bra vid Division IA U18-VM, och byggde vidare på en säsong där han gjorde nästan en poäng per match i den svenska U18-ligan med Malmö Redhawks förra året. En spelare som tar mycket istid med Tyskland på olika nivåer, Händel är smidig och smart med pucken. Tyskland ställer upp med en av sina starkaste laguppställningar på flera år, och många anser att Händel är en av de bästa landsmännen inför den kommande draften. En bra insats här kommer att hjälpa honom att få en bra start.

Jan Chovan, C (Slovakien)

Jag gillade Chovan vid U18-VM, och nu siktar han på att bygga vidare på det vid sitt andra Hlinka Gretzky Cup. Chovan har styrkan och skickligheten att ta sig förbi motståndare och skapa kvalitativa målchanser. Han kan ibland fastna i att försöka göra lite för mycket, och hans arbetsinsats kan förbättras, men han kämpar åtminstone hårt runt målet. Att ha pucken på sin klubba är viktigt för honom, och jag tycker att han blir bättre ju mer han spelar.

Jakob Ihs Wozniak, FW (Sverige)

Jag gillade verkligen vad jag såg från "Woz" den senaste säsongen. Oavsett om det var vid U17 World Challenge, U18 Five Nations i Michigan eller U18-VM i Finland, stack Ihs Wozniak nästan alltid ut. Med sina 191 cm har han en bra fysik och är inte rädd för att använda den. En stark playmaker som gjorde 50 poäng på 36 matcher med Luleås U20-lag och även spelade två SHL-matcher. Magi verkar hända när han får pucken på sin klubba, och jag tror att han kan pressa sig in i topp fem-diskussionen i NHL-draften när allt är sagt och gjort. Den här turneringen kommer att vara hans tid att glänsa.

Jakob Ihs Wozniak - en av flera underåriga svenskar på U18-VM. Foto: Steven Ellis

Filip Ekberg, FW (Sverige)

Ekberg är inte stor, men han är så skicklig. Som ett potentiellt förstarundeval spelar Ekberg med mycket tempo och använde det till sin fördel för en fantastisk insats vid U17 World Challenge. Han var en av Sveriges bästa spelare i U17-turneringarna förra året och spelade till och med 21 matcher med Almtuna i HockeyAllsvenskan, grundserie och slutspel inräknat. Hlinka kan vara en möjlighet för honom att dominera och förbättra sina draft-aktier.

Sascha Boumedienne, B (Sverige)

Boston University Terriers-rekryten är en av de mer fascinerande backarna i den här draftklassen. Han hade ett bra år med Youngstown i USHL och gjorde massor av poäng samt visade mer än sin beskärda del av fysiskt spel med Sveriges U17-lag. Den finskfödde men svenskflaggade försvararen har en bra fysik på 188 cm, åker bra skridskor och är en av de bättre puckdistributörerna i denna klass.

Love Härenstam, MV (Sverige)

Härenstam gjorde avtryck när han vann sin första match i den svenska U20-ligan vid 15 års ålder, vilket hjälpte till att sätta honom på kartan. Nu är han redo för sin andra Hlinka Gretzky Cup efter att ha blivit skadad förra årets turnering. Härenstam har haft en skakig resa internationellt, men han var toppmålvakt i Sveriges U18-lag trots att han var underårig förra året. När Härenstam är i form kan han stjäla segrar, och Luleåspelaren kan till och med vara den bästa målvakten i denna turnering.

Love Härenstam under U18-VM i våras. Foto: Steven Ellis

Milton Gästrin, C (Sverige)

En ledare redan vid 17 års ålder, Gästrin gör mycket som statistiken inte alltid visar. Den tvåvägsspelande MoDo-centern har en bra fysik på 188 cm som han fortfarande försöker vänja sig vid, och han är också en stark playmaker. Även om jag inte förväntar mig att han blir en stor målskytt i NHL, är han tillräckligt allsidig för att göra sig värdefull i många olika situationer. I en turnering som denna kommer han att vara mycket viktig.

Viktor Klingsell, FW (Sverige)

Klingsell är inte en spelare som gillar att spela alltför fysiskt, men han kan blåsa dig med ren skicklighet. Han gjorde 26 poäng på 22 matcher med Sveriges U17-lag samtidigt som han också presterade imponerande siffror i den svenska U18-ligan. Klingsell är en av de mer dynamiska forwards i denna turnering och jag förväntar mig att han kommer att utmana om poängligatiteln. Jag har sällan sett Klingsell ha dåliga dagar i sin karriär.

Jeremiah Mundy, FW (Schweiz)

Jag gillade verkligen Mundys spel med det schweiziska U17-laget förra året. Han är stor, stark och fullt kapabel att tackla omkull vem som helst på isen. Han har också ett utmärkt skott och ser isen tillräckligt bra för att göra några riktigt imponerande drag. Mundy är en svår spelare för motståndarna att läsa eftersom han är så oförutsägbar, så Schweiz kommer att behöva ha honom hungrig med pucken.