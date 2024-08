ANNONS

Marcus Karlström, William Eriksson och nu Anton Klint.

Almtuna fortsätter att säkra upp viktiga kuggar till sin nytändning.

– Det känns väldigt bra att vi nått en överenskommelse, säger sportchefen Nicklas Danielsson.

Det blir trots allt några stöttepelare kvar i Almtuna efter denna nystart man inlett inför 2024/25. Efter att både Marcus Karlström och William Eriksson förlängt, meddelar man nu även att centern, Anton Klint blir kvar ett år till.

– Som vi betonat tidigare är kontinuiteten i laget viktig och att få behålla Anton har varit prioriterat då han bidrar med många positiva delar ur ett Almtunaperspektiv. Han är en kärnspelare som driver den dagliga verksamheten framåt, både för sig själv och för laget. Anton har haft en positiv utveckling sedan han kom till klubben säsongen 21/22 och vi har förhoppningar om att han ska fortsätta sin utvecklingskurva, säger sportchefen Nicklas Danielsson, på klubbens hemsida.

“Vi i Almtuna har något bra på gång”

Anton Klint tog vägen via Färjestads juniorverksamhet och Forshaga IF innan han klev in i Almtuna och Hockeyallsvenskan. Utöver ett kort lån till Örebro och SHL har han blivit kvar som en ledare i gruppen. Den gångna säsongen blev det 19 poäng på 49 grundseriematcher.

– Det ska bli väldigt roligt att äntligen få dra igång säsongen. Känslan är att vi i Almtuna har något bra på gång. Ambitionerna är att ta ytterligare steg framåt med laget, både i spelet och prestationen i stort. Jag hoppas att vi får en rolig säsong tillsammans med er supportrar och att ni kommer och stöttar oss i vinter, säger Klint själv.

