En succésäsong i J20 gav 38 chanser i Hockeyallsvenskan.

Nu meddelar Västerås att man lånar ut Karl Andersson till Boden.

– Det här blir en bra lösning för Karl, säger sportchefen, Niklas Johansson.

20-årige Karl Andersson kommer att spela sin hockey i Boden och Hockeyettan kommande säsong. Detta meddelar Västerås under torsdagskvällen.

– Det här blir en bra lösning för Karl som kommer att få mycket mer speltid och utvecklas som spelare. Tanken är att han skall vara kvar hela säsongen hos Boden, säger sportchefen, Niklas Johansson, på klubbens hemsida.

Fick en mer defensiv roll

Andersson har dundrat in poäng i VIK:s J20 under två säsonger nu, men har fått en lite mer defensiv roll i A-laget. I just en sådan blev det 38 matcher och en assist i Hockeyallsvenskan den gångna säsongen. Nu hoppas han kunna utveckla det offensiva i en större roll i Boden.

– Jag gillar mest att spela offensivt och har varit klart bäst i offensiven om man ser på juniortiden i Västerås IK. Men ifjol fick jag en mer defensiv roll. Det var nyttigt att lära sig utveckla det defensiva spelet, så det var positivt, säger han på Bodens hemsida.