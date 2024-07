ANNONS

Den tidigare AIK- och Örebro-backen, Joshua Karlsson blir kvar i ECHL.

23-åringen kommer att fortsätta i Greenville Swamp Rabbits.

Så sent som under 2022/23 fick Joshua Karlsson debutera i SHL med Örebro, men efter en inledning i Hockeyettan flyttade han till Nordamerika under den gångna säsongen. SPHL byttes mot ECHL innan han mot slutet hamnade i Greenville Swamp Rabbits. Nu meddelar klubben att tvåmeters-svensken blir kvar även 2024/25.

Joshua Karlsson är fostrad i Bofors och har förutom sina tre SHL-matcher även gjort 27 framträdanden i HockeyAllsvenskan för BIK Karlskoga och AIK. Nu är han fortsatt en del av det Greenville som är samarbetsklubb med Los Angeles Kings i NHL.

Svenske doldisen trejdad

Samtidigt som detta meddelar även Swamp Rabbits att man har trejdat till sig en annan svensk, nämligen den svenske doldisen, Arvid Caderoth.

24-åringen har tidigare berättat för hockeysverige.se hur han, via college, tagit sig till en inbjudan till LA Kings träningsläger - och en chans i ECHL med Fort Wayne Komets.

– Drömscenariot är väl ett NHL-kontrakt, men om det inte blir det, ett AHL-kontrakt. Jag hoppas kunna göra det så bra som möjligt där och ta nästa steg i karriären, säger han inför campen i september.

