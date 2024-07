ANNONS

Kalmar och Erik Norén fick en gratischans i Hockeyallsvenskan. Ett år senare har backen nu skrivit på ett SHL-kontrakt och förbereder sig för en säsong med Linköping.

– Det är lite surrealistiskt. Jag hade lite som mål att försöka spela till mig ett allsvenskt kontrakt med Kalmar, berättar 22-åringen för Hockeysverige.se.

Erik Norén halkade in i Hockeyallsvenskan på ett bananskal när Kalmar fick en gratisplats in i ligan sent förra sommaren. Väl där gjorde backen succé och snabbt blev större klubbar intresserade.

Ett år senare förbereder sig backen nu för en säsong med Linköping i SHL.

– Det är spännande. Det ska bli kul att få vara med på resan och försöka bidra med allt man har. Bidra till laget, grabbarna och supportrarna. Det är kul att se att Linköping sätts på hockeykartan lite högre upp igen, säger 22-åringen.

Som junior blev det 21 SHL-matcher för Örebro, men sedan dess har det blivit tre säsonger i Hockeyettan och en i Hockeyallsvenskan.

Vad har du för förväntningar?

– För egen del är det att slå sig in i laget och få spela kontinuerligt. Det kanske inte är så många som har koll på en. Jag vill vara med och bidra, men kanske inte med det allra flashigaste.

“Man känner verkligen att det har gett resultat”

Linköping tog förra säsongen stora steg som lag och tog sig till slutspelet för första gången på fem år. Nu har man förstärkt ytterligare och målet är att upprepa fjolårets bedrift.

Där Erik Norén är ett av flera nyförvärv som har förstärkt laget.

– Lagmässigt vill vi ta vid där vi slutade förra året och slå oss in på en topp sex. Förra året var det riktigt nära. Jag tror att jag aldrig sett det vara så jämnt men så blev det 4-0 i matcher. Vi vill upprepa det och förhoppningsvis komma längre.

Linköping har just nu åtta backar under kontrakt där Norén och Rasmus Rissanen är nyförvärven. Det i en backsida som innehåller idel etablerade SHL-spelare.

Hur har du jobbat under sommaren för att ta en plats?

– Det har varit bra, det har varit hårt. Mycket mängd kontra vad man har varit van vid när man har behövt jobba och tjäna pengar. Nu har det varit fullt fokus på träning och det har varit sjukt mycket men man känner verkligen att det har gett resultat.

Snabba resan: “Man får nypa sig lite i armen”

Erik Norén stod förra säsongen för 15 poäng på 39 matcher i Kalmar. I en säsong som var hans första i Hockeyallsvenskan.

Hur känner du själv att säsongen gick?

– Det gick förvånansvärt bra. Det var inget jag hade förväntat mig. Då hade jag satt upp som mål att spela till mig ett nytt kontrakt i Kalmar. Sen startade jag bra och fick mycket hjälp med skridskoteknik och körde mycket extra. Det var en bra säsong för egen del.

Foto: Alamy / Suvad Mrkonjic. Erik Norén har haft en snabb resa från Hockeyettan till SHL i Kalmar.

Det var också tidigt som SHL-intresset började komma, och där Peter Jakobsson och Linköping snabbt markerade att man var sugna.

– Det var under senhösten någon gång. Jag vet att första kontakten var efter Björklöven borta. Jag snackade lite med Peter och fick ett bra intryck från första början.

För drygt ett år sedan förberedde sig alltså Erik Norén för att spela i Hockeyettan med Kalmar. Nu har istället sommaren ägnats åt att göra sig redo för SHL.

– Det är lite surrealistiskt. Vi fick ett gratiskontrakt i allsvenskan och då blev det snabba ryck. Då fick man i åtanke att det kanske kan vara realistiskt att vara i SHL till 25/26. Nu har det gått fortare och man får nypa sig lite i armen.

Tillbaka i SHL: “Då gäller det att vara på tå”

Som sagt har det tidigare blivit ett antal matcher i SHL för Örebro.

Vad kommer du ihåg från den tiden?

– Då tror jag att det var mycket i dels mognaden att gå från juniorhockey till seniorhockey. Det var mycket annorlunda med större och starkare spelare. Det gäller att bli bättre på skridskorna och i duellspelet och vara starkare. Det är mycket mentalt också med att många juniorspelare kommer upp och gör 5-10 bra matcher men pendlar mycket i prestationer. Nu handlar det mycket om att hitta en lägstanivå.

På torsdag samlas också laget och då kommer det första steget mot att knipa en plats i laget till premiären.

Där Erik Norén kommer att komma in i laget och ligan lite som en doldis.

– Jag har jobbat med att bli starkare och explosivare framför allt. Jag har inte den explosiviteten som de allra snabbaste har utan man får jobba med det man har. Man märker det när man kommer upp att alla är starkare och smartare och då gäller det att vara på tå.

